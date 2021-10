20:15 Uhr, Das Erste, Billy Kuckuck: Angezählt, Komödie

Boxhandschuhe hat Gerichtsvollzieherin Billy Kuckuck (Aglaia Szyszkowitz) in ihrem Job bisher noch nie gebraucht. Normalerweise reichen ihre gute Laune, Energie und vor allem ihre Einsatzbereitschaft, um auch komplizierte Fälle zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Diesmal jedoch kämen ihr Boxhandschuhe sehr gelegen, denn ihr Schuldner, ein ehemaliger Boxchampion, trainiert eine Gruppe von ziemlich angriffslustigen Jugendlichen, die ihren Coach zur Not auch mit Gewalt verteidigen.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Deutsche Comedypreis 2021, Preisverleihung

"Der Deutsche Comedypreis" geht im Superwahljahr 2021 neue Wege! Sat.1 legt nicht nur die Abstimmung des "Deutschen Comedypreises" komplett in die Hände der Zuschauer:innen, sondern auch die Nominierungen. Ein Novum! Welche Comedy-Stars und Comedy-Produktionen haben den Zuschauer:innen im zurückliegenden Jahr am besten gefallen? Und wer holt sich eine der begehrten Trophäen mit nach Hause?

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Tunnelblick, Krimiserie

Die junge Mutter Nihal Alev (Jasmin Shahali) wird tot im Spreetunnel in Köpenick aufgefunden. Ein brutaler Mord: Die Frau wurde noch gewürgt, als sie schon tot war. Wer hatte einen solchen Hass auf das Opfer? Schnell fällt der Verdacht auf Alevs Ex-Mann Devran (Sohel Altan Gol), mit dem sie immer wieder in Streit geraten war. Er beteuert seine Unschuld und kümmert sich sofort um die gemeinsame fünfjährige Tochter Mara (Rosa Wirtz).

20:15 Uhr, ProSieben, Assassin's Creed, Fantasy-Action

Der Verbrecher Callum Lynch (Michael Fassbender) wird von der Forscherin Sophia (Marion Cotillard) vor der Vollstreckung seiner Todesstrafe befreit. Im Gegenzug muss er im Animus-Projekt mitwirken, das ihn die Erinnerung seines Ahnen Aguilar - ein Auftragsmörder zu Zeiten der spanischen Inquisition - erleben lässt. Er eignet sich Fähigkeiten an, um in der Gegenwart gegen einen mächtigen Geheimbund zu kämpfen.

20:15 Uhr, RTL zwei, MIIB - Men In Black II, Sci-Fi-Komödie

Agent Kay (Tommy Lee Jones) wurde vor vier Jahren, als er die Men in Black verließ, "geblitzdingst" - seine Erinnerung an die Arbeit als Alienjäger wurde gelöscht. Während er als Postbote in Massachusetts lebt, muss sein Ex-Partner Agent Jay (Will Smith) ohne ihn auskommen. Als ein diabolisches Alien in Gestalt des verführerischen Dessous-Models Serleena auftaucht, braucht Jay dringend die Hilfe seines alten Partners. Doch dazu muss er zunächst seine Erinnerung an die gemeinsame Zeit reaktivieren.