20:15 Uhr, ZDFneo, Morning Glory, Komödie

Becky Fuller (Rachel McAdams) ist verzweifelt. Statt zur Senior Producerin einer Frühstücksfernsehsendung im heimatlichen New Jersey befördert zu werden, wurde sie von ihrem Chef Oscar (David Fonteno) entlassen. Für Becky, die seit Kindertagen vom Aufstieg in den "Heiligen Gral des US-Frühstücksfernsehens" träumte, die "Morning Show" von ABC, ist das ein herber Rückschlag. Doch dann wendet sich das Blatt. Becky erhält ein Angebot des New Yorker Senders "ibs" und wird von dessen Chef, Jerry Barnes (Jeff Goldblum), nach kurzem Zögern angestellt. Die Morgenshow dümpelt quotentechnisch schon lange vor sich hin. Die ehrgeizige Becky soll das ändern.

20:15 Uhr, kabel eins, Keinohrhasen, Komödie

Der unverbesserliche Frauenheld Ludo (Til Schweiger) wird zu 300 Stunden Sozialarbeit verdonnert - ausgerechnet in einem Kinderhort! Seine Vorgesetzte, die Kindergärtnerin Anna (Nora Tschirner), ist dem Neuen nicht gerade wohlgesonnen; schließlich kennt sie ihn noch von früher, als er ihr übel mitgespielt hat. Anna nutzt die Chance auf Rache daher zunächst gnadenlos aus. Doch aus anfänglicher Feindschaft wird Freundschaft - und am Ende sogar Liebe ...

20:15 Uhr, Das Erste, Klara Sonntag: Liebe macht blind, Drama

Drei Kilo Marihuana! Dass die Drogenschmugglerin Eda (Soma Pysall) mit einer Haftstrafe auf Bewährung davonkommt, liegt an ihrem siebenjährigen Sohn Robert (Sammy Schrein). Um ihn sorgt sich Bewährungshelferin Klara Sonntag (Mariele Millowitsch), die eine Heimkindheit als Knackitochter aus eigener Erfahrung kennt, mindestens genauso wie um seine taff wirkende Mutter. Was wirklich los ist, vertraut diese ihrer Betreuerin jedoch nicht an! Klara findet heraus, dass Edas manipulativer Partner Nico (Tobias Joch) eigentlich das Problem ist.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Ein Tag im Leben, Krimi

Gerichtsvollzieherin Lena Thoma (Maya Haddad) wird tot aufgefunden. Todesursache scheint ihr Sturz auf ein gepfändetes Herrenrad zu sein, das in ihrem Büro steht. Richard Voss (Jan-Gregor Kremp) und sein Team tauchen ein in ihre Berufswelt und hinterfragen, ob einer von Lena Thomas Schuldnern Grund genug hatte, sie zu ermorden. Sie versuchte trotz Pfändung den Mitmenschen Wege aus ihrer finanziell misslichen Lage aufzuzeigen.

20:15 Uhr, VOX, Goodbye Deutschland! Die größten Abenteuer der Welt, Dokusoap

Familie Conrad will in Schweden neu starten. Alex bietet Foto-Touren zu den Nordlichtern an. Aber die Buchungen bleiben aus und das Geld wird knapp. Laetitia und Philip Hahn haben eine besondere Begabung: Klavierspielen. Die Geschwister haben es schon auf internationale Bühnen geschafft. Jetzt die große Chance: eine Kreuzfahrtkette will sie vielleicht unter Vertrag nehmen. Auf einer Kanaren-Rundreise sollen die zwei ein Probekonzert spielen.