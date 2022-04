20:15 Uhr, ProSieben, Parker, Actionthriller

Parker (Jason Statham) ist Auftragsdieb - aber kein gewöhnlicher, denn er ist der Robin Hood der Neuzeit und stiehlt nur von den Reichen. Für seinen neuen Auftraggeber soll er kostbare Juwelen klauen. Seine Partner ziehen ihn jedoch über den Tisch und er kommt knapp mit dem Leben davon. Kurzerhand holt er sich die Immobilienmaklerin Leslie (Jennifer Lopez) an die Seite, um seinen perfekten Racheplan umzusetzen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Existenz, Krimiserie

In einem Fußgängertunnel wird die Leiche von Dr. Peter Holm (Andreas Agler) gefunden. Der wohlhabende Arzt wurde in der Nacht zuvor brutal getötet. Da das Opfer sowohl beruflich als auch privat in Konflikte verstrickt war, ermitteln die Kommissare in alle Richtungen und decken zahlreiche Ungereimtheiten in seinem Leben auf. Wer könnte es auf Dr. Peter Holm abgesehen haben? Die Brutalität, mit der der Mörder vorgegangen ist, deutet für Kommissar Voss (Jan-Gregor Kremp) und sein Team auf enormen Hass hin und könnte für ein Motiv aus dem nächsten Umfeld des Opfers stehen.

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Was wirklich zählt, Familienfilm

Eine Romantikerin ist die junge Patientin Emilia (Lene Oderich), die von Nora nach einem kleinen Strandunfall verarztet wird. Die 16-Jährige träumt von einer eigenen Hochzeit "ganz in Weiß". Dass es bereits einen "Prinzen" (Tristan Göbel) gibt, möchte Emilia jedoch für sich behalten. Ihre Mutter Astrid (Nele Rosetz) sorgt sich ohnehin ständig um die Teenagerin, die wegen einer Stoffwechsel-Grunderkrankung besonders auf ihre Gesundheit achten muss. Als sich Emilias Blutwerte dramatisch verschlechtern, versucht Nora herauszufinden, woher die bedrohliche Entzündung stammt.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Recht und Gerechtigkeit, Action

Der Argentinier Eduardo Lange (Michael Mendl) meldet seine Enkelin, die Jurastudentin Maria (Helen Woigk), als vermisst. Sein Verdacht richtet sich gegen ihren Ex-Freund Torben (Felix Mayr), mit dem es Streit gab. Für die Ermittler gibt es dann aber mehrere Indizien dafür, dass Marias Verschwinden mit Eduardos Vergangenheit zu tun hat: Er soll in Argentinien an Folterungen beteiligt gewesen sein. Maria könnte also entführt worden sein, um ihn zu einem Geständnis zu zwingen.

22:35 Uhr, ProSieben, I Am Legend, Endzeitdrama

Ein als Heilmittel für Krebs angepriesenes Medikament sorgt für Entsetzen, denn es verwandelt die Menschen in blutdurstige Vampire. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung - wie der ehemalige Militärwissenschaftler Robert Neville (Will Smith) - ist gegen das gentechnisch veränderte Virus immun. Als einzig verbliebener Mensch in Manhattan versucht er mithilfe seines eigenen Bluts, ein Gegenmittel zu finden. Es gibt nur ein Problem: Die Vampire wollen sich überhaupt nicht heilen lassen.