20:15 Uhr, ProSieben, Aquaman, Superheldenaction

Arthurs (Jason Momoa) Mutter ist die Prinzessin des Unterwasserreichs Atlantis. Unter der Anleitung von Nuidis Vulko (Willem Dafoe) - einem Vertrauten seiner Mutter - wächst der junge Halbmensch zu einem erfahrenen Krieger heran. Als sein machthungriger Halbbruder Orm (Patrick Wilson) der Oberwelt den Krieg erklärt, bittet dessen Verlobte Mera (Amber Heard) Arthur um Hilfe. Wird es ihnen gelingen, Orm aufzuhalten? Ein actiongeladenes Abenteuer beginnt.

20:15 Uhr, VOX, A World Beyond, Sci-Fi-Abenteuer

Ganz zufällig entdeckt Casey (Britt Robertson) einen Button, der ihr Einblicke in eine futuristische Parallelwelt gewährt. Um dem Geheimnis dieses Universums auf die Spur zu kommen, macht sie sich auf die Suche nach dem ehemaligen Wunderkind Frank (George Clooney). Der Erfinder lebt zurückgezogen und lässt Casey nur widerwillig in sein Haus. Aber als Männer das Mädchen jagen, hilft er der Teenagerin, den Schritt in die Zukunft zu schaffen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Tod am Kliff, Krimiserie

Am Fuße eines Windrads wird der Umweltaktivist Steffen Kurzner tot aufgefunden, der wohl während einer Protestaktion gegen den Bau eines Offshore-Windparks in den Tod gestürzt ist. Wie Voss (Jan-Gregor Kremp) und sein Team jedoch feststellen, wurde Steffen Kurzner ermordet, denn er ist nicht bei dem Versuch, ein Protestplakat anzubringen, abgestürzt, sondern ganz im Gegenteil - beim Abhängen. Ist ihm dieser Seitenwechsel zum Verhängnis geworden?

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Schwesterherz, Familienfilm

Holzhacken löst zwar keine Probleme, hilft aber beim Abreagieren. Mit Humor versucht Rügen-Ärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn), die sich nach ihrem Unfall noch schonen soll, ihr Stressniveau zu senken. Ausgerechnet jetzt erfordert ihre jüngere Schwester Franziska (Tina Amon Amonsen), die nach Jahren der Funkstille vor der Tür steht, ihre komplette Aufmerksamkeit. Hinter Franziskas Überdrehtheit steckt eine bipolare Störung.

20:15 Uhr, RTLzwei, MIIB - Men In Black II, Sci-Fi-Komödie

Agent Kay (Tommy Lee Jones) wurde vor vier Jahren, als er die Men in Black verließ, "geblitzdingst" - seine Erinnerung an die Arbeit als Alienjäger wurde gelöscht. Während er als Postbote in Massachusetts lebt, muss sein Ex-Partner Agent Jay (Will Smith) ohne ihn auskommen. Als ein diabolisches Alien in Gestalt des verführerischen Dessous-Models Serleena auftaucht, braucht Jay dringend die Hilfe seines alten Partners. Doch dazu muss er zunächst seine Erinnerung an die gemeinsame Zeit reaktivieren.