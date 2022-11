20:15 Uhr, Das Erste, Zurück aufs Eis, Komödie

Polizistin Maren (Inka Friedrich) und ihre Tochter Amelie (Anouk Elias) sind ein eingeschworenes Team, nicht nur Mutter und Tochter, sondern beste Freundinnen. Doch dann beginnt Amelie zu studieren und verliebt sich Hals über Kopf in ihren Kommilitonen Erik (Leonard Burkhardt). Maren kennt es, dass sich Amelie gerne und heftig verliebt. Allerdings ist es noch nie zum Äußersten gekommen - aber jetzt will Amelie zu Erik nach München ziehen! Was völlig natürlich ist, so sagt Maren ausgesprochen vernünftig zu Bernhard (Stephan Zinner), ihrem Kollegen und besten Freund. Aber dann steht sie allein in ihrer Wohnung und ist kreuzunglücklich ohne ihre Tochter. Kann eine Rückkehr zum Curling-Sport ihrem Leben neuen Sinn geben?

20:15 Uhr, Sat.1, Promi Big Brother, Realityshow

Die Jubiläumsvorbereitungen sind abgeschlossen. Big Brother lädt wieder zahlreiche prominente Stars und Sternchen in sein Haus ein, um sich als Bewohner seinen Regeln und seinen täglichen Herausforderungen zu stellen. Promis aus den unterschiedlichsten Bereichen des öffentlichen Lebens begeben sich unter 24-stündige Kamerabeobachtung durch Big Brother. Wer als letzte Bewohnerin oder letzter Bewohner das Haus verlässt, gewinnt 100.000 Euro.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Ockhams Messer, Krimiserie

Die Frau ist am Ende ihrer Kräfte, als sie aufgegriffen wird. Als eine von drei entführten Frauen konnte sie dem Täter entkommen. Das Team um Vera Lanz (Katharina Böhm) deckt bei den Ermittlungen zu einer Fahrerflucht mit Todesfolge Parallelen zu der Entführungsreihe auf. Der Fluchtwagen ist laut Zeugen auch der Entführungswagen. Das Auto führt sie zu Gärtnereibesitzer Hermann Wimmer. Ist er der Entführer der Mädchen? Als Wimmers Haus gestürmt wird, trifft die Polizei nur seinen Sohn Valentin (Denis Moschitto) an. Waren Vater und Sohn bei den Entführungen Komplizen?

20:15 Uhr, ProSieben, Kingsman: The Secret Service, Agentenabenteuer

Der Brite Harry Hart (Colin Firth) ist ein Agent der geheimen und regierungsunabhängigen Kingsman. Eines Tages trifft er auf Eggsy (Taron Egerton), dessen Vater einst ebenfalls Mitglied der Kingsman war. Er nimmt den jungen Mann bei sich auf und schleust ihn in das harte Rekrutierungsprogramm seiner Organisation ein. Bei ihrem ersten Auftrag geraten sie an den Milliardär Richmond Valentine (Samuel L. Jackson), der mit einem ominösen Plan die Welt "retten" will.

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands - Das große Finale, Sportshow

Auf die Besten der Besten warten die Stages 2 und 3 des Ninja-Warrior-Finales, und am Ende des Abends der neue Mount Midoriyama mit einer Höhe von 32 Metern und drei Hinderniselementen statt nur einem Seil. Gibt es auch in diesem Jahr einen Ninja Warrior Germany, der die Siegprämie von 300.000 EUR gewinnt? Die Moderatoren Frank Buschmann und Jan Köppen und Field-Reporterin ist Laura Wontorra fiebern wie immer mit.