"Stars in der Manege": Jörg Pilawa und Jana Ina Zarrella führen durch die Show.

TV-Tipps am Freitag

Vorschau TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Sat.1, Stars in der Manege, Zirkusshow

Akrobatik unter der Zirkuskuppel. Jonglieren in der Manege. Oder ein Tanz auf dem Drahtseil? Im renommierten Münchner Zirkus Krone stellen sich 16 Promis der großen Herausforderung: Wer wagt sich in schwindelerregender Höhe auf das Trapez? Wer verblüfft mit außergewöhnlicher Körperbeherrschung oder Zauberkunst? Wer entlockt dem Publikum ein herzhaftes Lachen? "Zirkusdirektor" Jörg Pilawa und "Zirkusdirektorin" Jana Ina Zarrella geben bei der Show den Takt an.

20:15 Uhr, ProSieben, Suicide Squad, Actiongroteske

Was soll man tun, wenn eine bisher ungeahnte Macht die Menschheit bedroht? Die bösesten der Bösen (u.a. Will Smith, Jared Leto und Margot Robbie) zu einer Task Force rekrutieren und sie die Welt retten lassen! Man muss diese gefährlichen Psychopaten nur noch dazu kriegen, dass sie tun, was ihnen befohlen wird.

20:15 Uhr, Das Erste, 2022 - Das Quiz, Quizshow

Frank Plasberg präsentiert zum 15. Mal den großen Jahresrückblick zum Mitraten. Damit verabschiedet er sich von der Show, bei der Jahr für Jahr bis zu sieben Millionen Menschen mitfiebern, wenn Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Jan Josef Liefers und Florian Silbereisen mit großem Einsatz um den Sieg spielen.

20:15 Uhr, RTL, Chris Tall live! Schönheit braucht Platz, Comedyshow

"Schöner, schneller, gemeinsam": Das ist die Devise von Comedian Chris Tall. Curvy Chris feiert in seiner neuen Comedy-Show die Anmut: Also sein Publikum! Vom Cluburlaub zum Mocktailabend, vom FIFA Zocken zu Babypartys, vom Binge-Watching zum Haustierkauf und einem mittel gelungenen Date: Er versucht jeder Situation etwas Positives abzugewinnen und verhilft der Schönheit zu ihrem Recht - auch wenn das ab und an gehörig schief geht

20:15 Uhr, RTLzwei, The Wolf of Wall Street, Hochfinanzsatire

Der junge, unerfahrene New Yorker Börsenmakler Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) träumt den amerikanischen Traum - und wacht auf in der korrupten Realität des Kapitals, das nur eine Maxime kennt: hemmungslose Habgier. Als Broker jongliert Belfort bald mit Millionen, feiert Ende der 80er-Jahre exzessive Erfolge mit seiner Maklerfirma Stratton Oakmont und entwickelt schon mit Anfang 20 seinen radikal luxuriösen Überflieger-Stil - was ihm den Titel Der Wolf von der Wall Street einbringt.