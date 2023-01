TV-Tipps am Freitag

Vorschau TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Das Erste, 2 unter Millionen, Komödie

Was tut mehr weh: Die Frau nach 21 Ehejahren an ihren jüngeren Liebhaber zu verlieren - oder mit ihr nach der Trennung einen Lotteriegewinn teilen zu müssen? Der Paketbote Henry (Oliver Mommsen) will von seinem unverhofften Reichtum auf keinen Fall die Hälfte bei der Scheidung abgeben. Während seine Frau Ellen (Jule Böwe) beim Neuanfang einen klaren Schnitt machen möchte, versucht er, die längst hoffnungslose Ehe zu retten - allerdings nur auf dem Papier. Zu sehr schmerzt die Enttäuschung, um fair teilen zu können!

20:15 Uhr, ProSieben, Mission: Impossible - Rogue Nation, Actionthriller

Als Agent Ethan Hunt (Tom Cruise) von einer Mission zurückkehrt, wird er am geheimen Londoner Stützpunkt der Impossible Mission Force (IMF) von Solomon Lane (Sean Harris), dem Chef der Untergrundorganisation "Syndikat", entführt. Als er sich aus dem unterirdischen Foltergefängnis befreien kann, taucht er unter. Unterdessen wird aber das IMF der CIA unterstellt. Auch das MI6 hat seine Finger bei der Mission im Spiel - und alle jagen den Boss der mysteriösen Organisation "Syndikat".

20:15 Uhr, Sat.1, Let the music play - Das große Promi-Special, Quizshow

Vier Duos aus Prominenten testen ihr Musikwissen rund um Songs und Interpreten. Es winken bis zu 50.000 Euro für einen guten Zweck. Mit dabei sind Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann sowie ihr Kollege Tom Beck, Moderatorin Aminata Belli und Schlagersänger Patrick Lindner, Sänger und Schauspieler Bürger Lars Dietrich sowie Sänger und Schauspieler Oli.P, Moderatorin Melissa Khalaj und Rockmusiker Gil Ofarim.

20:35 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Kontrollverlust, Krimiserie

Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) wird mit einem rätselhaften Mordfall in einem Wiesbadener Start-up konfrontiert. Chefbuchhalter Dirk Maschke (Torsten Flassig) wurde aus nächster Nähe in seinem Büro erschossen. CEO Susanne Gottwald (Merle Wasmuth) ist schockiert und kann sich keinen Reim auf das Geschehen machen. Kurz vor seinem Tod hatte Maschke sie noch um ein dringendes Gespräch gebeten. Das Unternehmen hat mit Investorengeldern an der Entwicklung von Flugautos geforscht. Und die Konkurrenz schläft nicht.

21:30 Uhr, Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, Dschungelshow

Spektakuläre neue Dschungelprüfungen, ein Leben unterm Urwalddach und dazu wilde Tiere und zweifelhafte Köstlichkeiten. Mehr als zwei Wochen im Dschungel hinterlassen ihre Spuren. Neben den Herausforderungen des Dschungels müssen sich zwölf Promis auch wieder dem Urteil der Zuschauer unterwerfen. Per Telefonvoting entscheiden sie, wer in der ersten Woche zur täglichen Dschungelprüfung antreten muss. Hier treffen die Stars nicht nur auf Dr. Bob, sondern auch auf den ein oder anderen krabbelnden Dschungelbewohner.