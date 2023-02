20:15 Uhr, Das Erste, Da hilft nur beten!, Komödie

Für die junge Nonne Charlotte (Kristin Suckow) ist das Klosterleben keine Einschränkung, sondern eine Befreiung von ihrem früheren Leben auf der Überholspur. Als der großspurige Werbeprofi Conrad (David Rott) auf einer Geschäftsreise in ihrem Kloster strandet, fühlt sie sich in ihrer Entscheidung bestätigt. Die Äbtissin Katharina (Anja Karmanski) ebenso wie die sturmerprobte Schwester Hedi (Christine Schorn) sehen in dem ungebetenen Gast jedoch ein Geschenk des Himmels. Seine Marketingkünste könnten helfen, das Kloster aus den roten Zahlen zu führen und damit einen drohenden Verkauf abzuwenden.

20:15 Uhr, ProSieben, Deadpool, Superheldenfarce

Wade (Ryan Reynolds) wird von seiner Krebsdiagnose völlig aus der Bahn geworfen und bekommt in seiner Verzweiflung ein verlockendes Angebot von einer zwielichtigen Organisation. Im Austausch gegen Superkräfte soll sein Krebs geheilt werden. Nach dem schmerzhaften Experiment hat Wade zwar unglaubliche Kräfte, ist jedoch vollkommen entstellt. Als Superheld Deadpool zieht er los, um sich an Ajax (Ed Skrein) zu rächen - und das ohne Rücksicht auf Verluste.

20:15 Uhr, ZDF, Der Staatsanwalt: Wein und Mord, Krimiserie

Auf einem Weingut kommt ein Vorarbeiter in einer Weinpresse ums Leben. Oberstaatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) geht von einem Mordfall aus. Die Kommissare Julia Schröder (Anika Baumann) und Alexander Witte (Jannik Mioducki) ermitteln. Während Winzer Carsten Löber (Felix Everding) und seine Frau Sandra (Bettina Burchard) nicht an einen Mord glauben, zeigt sich Carstens verwitwete Mutter Verena (Marita Marschall) erschüttert über den gewaltsamen Tod ihres Mitarbeiters. Önologe Tom Dahmen (Benjamin Trinks) hingegen wirkt auffällig durcheinander.

20:15 Uhr, arte, In Wahrheit - Mord am Engelsgraben, Krimi

In einem Waldgebiet an der Saarschleife wird eine Prostituierte tot aufgefunden. Alles deutet auf Mord hin. Die Saarbrücker Kriminalkommissarin Judith Mohn (Christina Hecke) ermittelt. Für Judith und ihren Kollegen Freddy Breyer (Robin Sondermann) rückt zunächst das Milieu entlang der Fernfahrerroute Deutschland - Frankreich in den Fokus. Judith vermutet einen Zusammenhang mit einem nie aufgeklärten Fall und wendet sich an den ehemaligen Kommissar Markus Zerner (Rudolf Kowalski). Gelingt es ihm, die Ermittlungen voranzutreiben?

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Schlag für Schlag, Krimiserie

Die deutsche Ruder-Olympiahoffnung Mela Bieler (Jochanah Mahnke) findet ihren Ex-Freund, den Mannschaftsarzt Markus Kleinke (Alexandru Cirneala), erschlagen im Bootshaus ihres Ruderklubs. Ist Melas Trauer echt oder gespielt? Ina Zimmermann (Melanie Marschke) und ihr Team finden auf dem Handy des Opfers einen Hinweis, dass es innerhalb des Ruderklubs einen Fall des sexuellen Missbrauchs gegeben haben könnte. Potenzielles Opfer ist Elin Langhans (Lilly-Marie Vogler), ebenfalls Kandidatin für den Olympiakader.