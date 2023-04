TV-Tipps am Freitag

Vorschau TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Rügener Sturköpfe, Dramödie

Nora (Tanja Wedhorn) möchte sich endlich mehr Zeit für ihre frischverliebte Zweisamkeit mit Max (Bernhard Piesk) nehmen. Einfach abschalten ist in ihrem Beruf leichter gesagt als getan: Als bei einer Bootsfahrt der Kapitän (Jochen Nickel) umkippt, muss die Ärztin natürlich Erste Hilfe leisten. Zwar behauptet der raubeinige Patient, das alles halb so wild sei. Nora besteht jedoch auf einer gründlichen Untersuchung. Die Tumordiagnose von Dr. Heckmann (Patrick Heyn) bestätigt schlimmste Befürchtungen. Schon bald erfährt die umsichtige Ärztin, dass der Schwerkranke nicht nur gesundheitliche Probleme hat.

20:15 Uhr, ProSieben, Central Intelligence, Actionkomödie

Calvin (Kevin Hart) traut seinen Augen nicht, als er seinen früheren Schulkameraden Bob (Dwayne Johnson) wiedersieht. Bob, einst fett und schwabbelig, ist jetzt ein durchtrainierter Hammer-Kerl. Und ein Geheimagent in Nöten. Bob ist auf der Spur eines Verräters innerhalb der CIA. Um diesen zu entlarven, benötigt Bob Calvins Hilfe. Calvin ahnt nicht, auf welchen Höllenritt er sich einlässt.

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Der große Bruder, Krimiserie

Markus Schwarzhuber (Guido Broscheit) liegt erschlagen in der Familienvilla. Ein Skateboard in der Garage führt Caspar Bergmann (Thomas Heinze) und Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) zu "Krake" (Luke Vogelbein), einem Bekannten von Schwarzhubers Tochter Liss (Bianca Nawrath). Die Kommissare hoffen, in einem Jugendhaus Antworten zur Beziehung zwischen "Krake" und Schwarzhuber zu finden. Die Befragung bringt nicht nur neue Erkenntnisse: Einer der beiden Sozialarbeiter, Frank Freidank (Max Woelky), lädt Annabell zu einem unkonventionellen Date ein.

20:15 Uhr, 3Sat, Geheimnis eines Lebens, Drama

London, im Jahr 2000: Die hochbetagte Rentnerin Joan Stanley (Judi Dench) bekommt Besuch von einem Polizeiaufgebot, das sie aus ihrem Reihenhaus abführt. Die Vorwürfe gegen die ehemalige Wissenschaftlerin, die jahrzehntelang als unbescholtene Bibliothekarin gearbeitet hat, umfassen insgesamt 27 Gesetzesverstöße - darunter Hochverrat! Joan soll in den 1940er-Jahren als Mitarbeiterin des britischen Atomwaffenprogramms wichtige Informationen an die Sowjetunion weitergegeben haben.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Aufsteigerin, Krimi

Die 17-jährige Angi Kuhn (Isabelle Vogt) verschwindet kurz vor den Abiturprüfungen. Sie ist Arbeiterkind und Vorzeigeschülerin eines Zehlendorfer Elitegymnasiums. Schnell stellt sich heraus, dass sich Angis Leben zwischen zwei Welten abspielte: die schimmernde Zukunft einer akademischen Laufbahn auf der einen Seite und der prekäre Alltag mit ihrer traumatisierten, alleinerziehenden Mutter Linda Kuhn (Marie Leuenberger) auf der anderen. Wollte Angi diesem Druck entfliehen?