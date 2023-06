20:15 Uhr, Das Erste, Landfrauen - Wir können auch anders!, Komödie

Die Kölner Pflegerin Laura (Bettina Burchard) lebt für ihren anspruchsvollen Beruf. Nach einem Jahr unter Dauerbelastung braucht sie eine Auszeit - und zwar jetzt! Als ihre Chefin Doris (Laura Blaeser) den Urlaub streicht, lässt sich Laura trotzdem nicht aufhalten. Nach einer Autopanne, die eine mehrtägige Reparatur unausweichlich macht, strandet sie im Bergischen Land. Im idyllischen Blumberg lernt die Kölnerin nicht nur feierlaunige Landfrauen kennen, sondern auch den gutaussehenden Bauern Paul (Max Bretschneider). Beim Dorffest kommt es spontan zum ersten Kuss!

20:15 Uhr, ProSieben, Justice League, Superheldenaction

Fünf DC-Helden in einer Allianz gegen den Feind: Nach Supermans Tod will der Schurke Steppenwolf (Ciarán Hinds) die Erde erobern. Um eine Rückkehr des Bösewichts zu verhindern, stellt Batman (Ben Affleck) alias Bruce Wayne eine Armee zusammen: Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) und Cyborg (Ray Fisher) begeben sich auf die Suche nach der letzten Mutterbox, die Steppenwolf besiegen soll, bevor es zu spät ist.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Schöner Schein, Krimiserie

Ein Model in Unterwäsche am Fenster eines Luxusappartements - das sind die Bilder, die Paparazzo Carlo Ramsauer (Alexander Hörbe) braucht. Es werden die letzten Bilder des Models sein. Die junge Frau liegt tot im Aufzug, als die Polizisten zum Tatort kommen. Eine Auseinandersetzung habe Ramsauer beobachtet, ohne jemanden erkannt zu haben. Wem hat Fußball-Manager Leon Meyerling (Axel Milberg) sein Refugium für ein Tête-à-Tête überlassen?

20:15 Uhr, RTL, Viva la Diva - Wer ist die Queen?, Rateshow

Bunt, unterhaltsam, witzig, relevant - und immer einen High Heel voraus: Die Message der ersten Promi-Rate-Show rund um Make-Up, Perücken und wundervolle Outfits lautet "Du darfst sein, wer du willst - nur nicht langweilig"! Sechs Prominente verwandeln sich in atemberaubende Queens. Wer sie sind, bleibt bis zum Reveal ein Geheimnis. Zwei Rate-Panels rätseln und eine Fach-Jury vergibt die Punkte, die beste Queen gewinnt. Tim Mälzer moderiert.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Nur eine Sekunde, Krimiserie

Seit einem Unfall sitzt die Produktdesignerin Julia Melzer (Chiara Schoras) im Rollstuhl und ist auf fremde Hilfe angewiesen. Dennoch verschwindet sie eines Nachts unbemerkt aus einem Pflegeheim. Sowohl die Pflegekräfte Ole Sost (Timur Bartels) und Suri Weber (Victoria Schulz) als auch ihr Ex-Kollege Tristan Siebert hätten gute Gründe, Julia loszuwerden. Und ihr Ehemann Benno (Florian Sumerauer) hat Mühe, die Pflegekosten aufzubringen, zudem er gerade erfahren hat, dass sie eine Affäre hatte.