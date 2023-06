20:15 Uhr, Das Erste, Hochzeitsstrudel und Zwetschgenglück, Romantikkomödie

Als Hanna (Fanny Krausz) unverhofft die Hälfte des Bauernhofes ihrer verstorbenen Großmutter in Niederbayern erbt, wird das Leben der jungen Münchnerin vollkommen auf den Kopf gestellt. Denn die Testamentsbedingungen haben es in sich! Vier Wochen muss sie den Hof zusammen mit ihrem Cousin Max (Daniel Gawlowski) bewirtschaften und schlimmer noch: jede Nacht dort verbringen - sonst geht alles an die Kirche. Ein denkbar schlechter Zeitpunkt, denn Hanna ist kurz davor, in Alex' (Matthias Gärtner) Münchner Kaffeebar mit einzusteigen.

20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands, Show

Der Parcours ist eröffnet! Die neue Staffel der erfolgreichen Physical-Dogshow verspricht wieder tierische Action und animalische Spitzenleistungen. Die zahlreichen neuen Fell-Athleten und ihre Halter müssen sich in den sieben aktuellen Ausgaben auf unbekanntes Terrain wagen, denn der Parcours wurde wieder um neue Hindernisse variiert. Jan Köppen und Frank "Buschi" Buschmann moderieren.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Schuld, Krimiserie

Eine weibliche Leiche wird am Ufer der Isar gefunden. Nass, barfuß, nur mit einem dünnen, weißen Kleid bekleidet und einer Verletzung am Kopf. Die Ermittlungen ergeben, dass die junge Frau, Jana Spengler (Josephine Bloeb), erst vor Kurzem aus einer psychiatrischen Klinik entlassen wurde, wo sie sich aufgrund einer Borderline-Störung behandeln ließ und gerade dabei war, sich ein neues Leben mit ihrer Tochter aufzubauen. Vera Lanz (Katharina Böhm) und ihr Team erfahren, dass Jana während ihres Aufenthalts in der Klinik eine Affäre hatte.

20:15 Uhr, RTLzwei, Source Code, Sci-Fi-Thriller

US-Soldat Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) war gerade noch im Afghanistan-Einsatz, als er sich plötzlich in einem Zug nach Chicago wiederfindet. Ihm gegenüber sitzt eine ihm unbekannte Frau, die ihn zu kennen scheint. Kurz darauf geschieht die Katastrophe, der Zug explodiert und alle Insassen sterben. Doch wieder erwacht Stevens an einem ihm unbekannten Ort, einer Art Kapsel. Eine Frau namens Colleen Goodwin (Vera Farmiga) schaltet sich via Monitor zu ihm und erklärt, dass er sich im Source Code befindet, der es ihm ermöglicht, die letzten Minuten im Körper eines Fremden zu durchleben. Er soll herausfinden, wer hinter dem Terroranschlag steckt, um einen zweiten geplanten Anschlag in Chicago verhindern zu können.

22:20 Uhr, Das Erste, Tatort: Ein neues Leben, Krimi

Die Münchner Hauptkommissare Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) stoßen nach dem Fund einer männlichen Leiche in einem verbrannten Auto mit Hilfe ihres frisch installierten Polizeianwärters Fechner (Maximilian Schafroth) auf die Spur einer Drückerkolonne. Fechner erweist sich als unentbehrlich. Doch er entpuppt sich nach und nach als junger Mann mit zwei Gesichtern. Ivo Batic lässt der gewaltsame Tod des Opfers keine Ruhe. Um Eingang in die hermetisch abgeschottete Kolonne zu finden, schleust sich Batic als "verdeckter Ermittler" ein.