20:15 Uhr, Das Erste, Daheim in den Bergen: Auf neuen Wegen, Familiendrama

Marie (Catherine Bode) und Lisa Huber (Theresa Scholze) müssen sich entscheiden, ob sie die Alm ihres tödlich verunglückten Vaters weiterführen. Um die tägliche Arbeit zu meistern, können die Schwestern jede Unterstützung gebrauchen. Wie gerufen kommt da Karl Leitners (Christoph M. Ohrt) Adoptivsohn: Der draufgängerische Tom (Moritz Bäckerling) kann zwar weder melken noch holzhacken, findet aber Gefallen am einfachen Leben auf der Alm - und auch an Mila Leitner (Nadja Sabersky), der attraktiven Tochter seines Onkels Florian (Matthi Faust).

20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands: Promi-Special, Show

Losgelöst vom restlichen Wettbewerb treten 14 prominente Hundehalter mit ihren Vierbeinern in einer Charity-Folge für den guten Zweck an. Für jedes erreichte Hindernis im Parcours gewinnen die prominenten Teilnehmer 250 Euro. Der Sieger erhält zusätzlich den Hauptgewinn in Höhe von 10.000 Euro. Alle Gewinne werden an die von den prominenten Teilnehmern im Vorfeld ausgesuchten Wohltätigkeitsvereine gespendet.

20:15 Uhr, RTLzwei, Elysium, Sci-Fi-Action

In der Zukunft existieren zwei Klassen von Menschen: Die Superreichen, die auf einer perfekten, extra für sie gebauten Raumstation namens Elysium leben und die anderen, die unter armseligen Bedingungen auf der Erde dahinvegetieren. Als der vorbestrafte Max (Matt Damon) auf der Erde bei der Arbeit schwer verletzt wird, hilft ihm nur ein Ticket nach Elysium, dem sicheren Tod zu entkommen. Aber der Trip dorthin hat einen hohen Preis: Zum Cyborg umoperiert, soll er aus dem Gehirn eines Wirtschaftsbosses hochbrisante Daten in sein eigenes Gehirn laden.

20:15 Uhr, 3sat, Die Päpstin, Historiendrama

Im Jahr 814 n. Chr. ist Johanna (Johanna Wokalek) zu einem Leben als Frau verdammt. Ihr Lebensweg scheint vorbestimmt: arbeiten, Kinder kriegen und früh sterben. Doch Johanna lehnt sich auf, gegen den strengen Vater, gegen die Regeln der Kirche, für ihre Überzeugung und ihren Glauben. Denn sie spürt, dass ihre Bestimmung eine andere ist. Unter dem Namen Bruder Johannes tritt sie als Mann verkleidet ins Benediktinerkloster Fulda ein und lebt dort als geachteter Arzt. Doch der Preis dafür ist hoch.

21:00 Uhr, ONE, Eltern allein zu Haus: Frau Busche, Komödie

Angst vor einer Ehekrise muss Katrin Busche (Anna Schudt) nicht haben: Sie und Daniel (Oliver Mommsen) sind längst geschieden. Er gründete eine neue Familie, während sie den gemeinsamen Sohn Eric (Sven Gielnik) aufzog. Dafür überließ Daniel ihr das Wohnrecht in seinem idyllischen Stadthäuschen. Nun aber zieht der Abiturient Eric zum Studieren nach Kopenhagen - und Daniel fordert das Haus zurück. Allerdings denkt Katrin gar nicht daran, einfach das Feld zu räumen. Die Physiotherapeutin hat genug mit der anstehenden Eröffnung ihrer eigenen Praxis zu tun und muss sich nebenbei noch um ihren immer vergesslicher werdenden Vater kümmern.