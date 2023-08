20:15 Uhr, Das Erste, Liebe ist unberechenbar, Liebeskomödie

Leonard (Heino Ferch) und Judith (Tanja Wedhorn) haben wenig gemeinsam. Er ist ein Matheprofessor, der die Einsamkeit liebt und andere Menschen meidet. Judith dagegen genießt es, bei ihrem Job im Campuscafé unter Leuten zu sein, und lässt sich auf ungewöhnliche Ideen ein. Dazu gehört auch der Plan ihrer Langzeit-Affäre Stefan (Knut Berger), sie auch ohne Studium in den akademischen Betrieb einzuschleusen. Kurzerhand stampft Stefan dafür in seiner Funktion als PR-Chef der Universität eine neuartige Bildungsreihe aus dem Boden und verdonnert Leonard dazu, Schüler für die Magie der Zahlen zu begeistern.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Die falsche Schlange, Krimiserie

Maximilian Dreiser (Stephan Weber) wird scheinbar im Streit mit seiner Frau Emilia lebensgefährlich verletzt. Emilia (Anne Schäfer), die ein Kind von Max erwartet, kommt in U-Haft - doch Benni (Antoine Monot, Jr.) glaubt an ihre Unschuld. Während Max im Koma liegt, stellt sich heraus, dass ihn eine Giftschlange gebissen hat. Die Zeit rennt, die richtige Schlange und damit auch das richtige Gegengift zu finden. Leo (Wanja Mues) und Benni suchen Hilfe im Zoo - im Gegenzug nimmt Benni einen tierischen Mitbewohner auf.

20:15 Uhr, RTL, Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands: Best-of, Show

Für alle waschechten "Top Dog Germany"-Fans gibt es die witzigsten, emotionalsten und spannendsten Momente aus den drei Staffeln zu sehen. Moderator Jan Köppen gewährt den tierischen Fans außerdem exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Planet der Affen: Prevolution, Sci-Fi-Drama

Wissenschaftler Will Rodman (James Franco) arbeitet fieberhaft an einem Medikament, das Alzheimer besiegen kann. Zu Testzwecken behandelt er Schimpansen mit dem Präparat. Eines der Versuchstiere vererbt die dadurch erzeugten genetischen Veränderungen an sein Junges. Das Schimpansenbaby Caesar (Andy Serkis) wird bald festes Mitglied von Wills Familie. Als der Affe merkt, dass er eher Haustier als Mensch ist, beginnt in ihm eine unaufhaltsame Wandlung.

22:20 Uhr, Das Erste, Tatort: Das Monster von Kassel, Krimi

Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch), Hauptkommissare in Frankfurt, werden zu einem grausigen Fund gerufen: in Plastiksäcke gehüllte Leichenteile. Rasch stellt sich heraus, dass das Opfer aus Kassel stammt. Es ist der 17-jährige Luke Rohde, Stiefsohn des Sonnyboys der Nation, des beliebten Fernsehtalkmasters Maarten Jansen (Barry Atsma). Mit seiner Ehefrau Kirsten (Stephanie Eidt) und ihren beiden Söhnen aus erster Ehe hat Jansen bis dahin ein idyllisches Familienleben geführt.