TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDF, Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache: Helden, Krimiserie

Viktoria (Lena Dörrie) und Feli (Caroline Hanke) werden zu einem außergewöhnlichen Fall gerufen: Im Wald eines Flensburger Adelshauses liegt die Leiche eines preußischen Soldaten, der mit einer historischen Waffe erschossen wurde. Der Tote, Jan Toft (Henry Wendenburg), war dabei, seine Masterarbeit über den preußisch-dänischen Krieg zu schreiben und wurde mit einem leeren Rucksack und einem teuren Fahrrad gefunden. Die Ermittlerinnen fragen sich, ob neben seinem Job im Museum der Düppeler Schanzen auch eine illegale Einnahmequelle existierte.

20:15 Uhr, Das Erste, Einspruch, Schatz! - Unter Vätern, Komödie

Anwältin Eva Schatz (ChrisTine Urspruch) genießt ihr Liebesglück mit dem charmanten Berufskollegen Hanno (Wolfram Grandezka). Dass Hannos 15-jährige Tochter Lili (Lola Höller) noch Zeit braucht, um eine andere Frau an der Seite ihres Vaters zu akzeptieren, wirft Eva nicht aus der Bahn. Sie sieht die Gelegenheit, Hanno näher zu kommen, indem sie bei einem Scheidungsfall zusammenarbeiten: Ihre Mandantin Monika Reiter (Henrike von Kuick) ist die Mutter eines Mitschülers von Lili. Die Probleme von Hans (Konrad Neidhardt), der von einem Schulhof-Tyrannen schikaniert wird, spielen eine wichtige Rolle im Scheitern der Ehe!

20:15 Uhr, RTL zwei, 2 Guns, Actionkomödie

Bobby (Denzel Washington) und Stig (Mark Wahlberg), zwei Undercover-Agenten, setzen alles daran, Papi Greco (Edward James Olmos), den Anführer eines Drogenkartells, zu Fall zu bringen. Was sie nicht wissen, ist, dass sie beide verdeckt ermitteln und sich gegenseitig für Kriminelle halten. Als sie eine Bank ausrauben, um an Papis Geld zu kommen, finden sie jedoch viel mehr, als sie erwartet hatten. Sie geraten in einen scheinbar ausweglosen Korruptionsskandal und müssen zusammenarbeiten, um lebendig herauszukommen.

20:15 Uhr, RTL, LEGO Masters, Show

In "LEGO Masters" zeigen motivierte Zweier-Teams mit anspruchsvollen Herausforderungen und Millionen von bunten LEGO Steinen, dass sie echte Meister im Klemmbaustein-Bauen sind. Die Jury besteht aus Deutschlands einzigem offiziell zertifiziertem LEGO Experten und "Brickmaster" Rene Hoffmeister sowie der LEGO Designdirektorin Elisabeth Kahl-Backes. Die Show wird von Daniel Hartwich moderiert.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Schatten der Vergangenheit, Krimi

In einem gutbürgerlichen Viertel dringen zwei maskierte Täter in ein Einfamilienhaus ein und ermorden vor den Augen seiner verzweifelten Eltern einen jungen syrischen Mann. Die Familie ist äußerst beliebt, und es gibt keine klaren Hinweise auf ein Rache-Motiv. Trotzdem stellt sich den Ermittlern die Frage, warum die Al Wahab-Familie Syrien plötzlich verlassen musste. Besonders merkwürdig ist das Verhalten der Nachbarin Carmen Böhmer (Katja Danowski), die in der Werbebranche rassistische Kampagnen erstellt hat, aber nach außen hin als weltoffen gilt.