20:15 Uhr, Das Erste, Einfach Nina, Drama

Die achtjährige Nina (Arian Wegener) ist selbstbewusst und lebenslustig, doch bei ihrer Geburt unterlief ein Fehler: Sie wurde als Niklas geboren. Für Nina ist es klar, dass dieser Irrtum behoben werden muss. Mutig fasst sie sich ein Herz und teilt ihrer Familie deutlich mit, dass sie schon immer ein Mädchen war und endlich als solches leben möchte. Opa Thilo (Michael Wittenborn) unterstützt die kleine Grundschülerin bedingungslos. Doch Ninas Neuigkeit bereitet ihren ohnehin zerstrittenen Eltern Simone (Friederike Becht) und Martin (Ulrich Brandhoff) sowie Bruder Ben (Ludwig Samuel Ott) Schwierigkeiten.

20:15 Uhr, ProSieben, Wonder Woman, Actionabenteuer

Diana (Gal Gadot) ist die Tochter der Amazonenkönigin. Heimlich erlernt sie die Kampfkunst, die sie schon bald unter Beweis stellen muss, denn in der Welt der Menschen herrscht Krieg. Dort kämpft Diana als Wonder Woman an der Seite des tapferen Doppelagenten Steve (Chris Pine) und entdeckt ihre übermenschlichen Kräfte. Wonder Womans Glaube an die Menschlichkeit ist unerschütterlich, doch bald stellt sich ihr die Frage: Wer ist Freund und wer ist Feind?

20:15 Uhr, ZDF, Mordsschwestern - Verbrechen ist Familiensache, Krimiserie

Finja Eilers (Andrea zum Felde) liegt tot in ihrer Kneipe, nachdem sie mit einem Bierkrug erschlagen wurde. Die Wirtin hatte nicht nur Schulden, sondern auch einen Sorgerechtsstreit um ihren kleinen Sohn. Das Schicksal des zehnjährigen Julius (Ben Leonard Stiehler), der nun Halbwaise ist, berührt die Lorentzen-Schwestern persönlich. Sie waren in etwa in Julius' Alter, als ihre Mutter während eines nächtlichen Schwimmausflugs mit der kleinen Feli an einem Herzinfarkt verstarb.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Große Erwartungen, Krimi

Der ehemalige Triathlet Ansgar Jacobi (Marie Rathscheck) wird morgens im Park nach dem Training tot aufgefunden. Unter den Sportlern war er aufgrund seiner harten Trainingseinheiten umstritten. Die Ermittlungen ergeben, dass Ansgar ein toxischer Manipulator war. Selina (Tina Pfurr), seine Frau aus erster Ehe, verzichtete auf ihre vielversprechende Karriere als Sängerin, um ihm zu gefallen. Und ihr gemeinsamer Sohn Marc (Niklas Hummel) setzte seine Gesundheit aufs Spiel, nur um den Erwartungen seines Vaters gerecht zu werden.

In einer Mainzer Tankstelle wird der Tankwart erschossen - der zweite tödliche Überfall innerhalb von zwei Wochen. Die einzige Zeugin der Tat ist die blinde Jura-Studentin Rosa Münch (Henriette Nagel), die noch bei ihren Eltern wohnt und sich nach einem Leben jenseits der überfürsorglichen Kontrolle ihres Vaters sehnt. Ellen Berlinger (Heike Makatsch) und Martin Rascher (Sebastian Blomberg) ermitteln auf den Spuren der beiden Täter und folgen den Hinweisen der Blinden.