20:15 Uhr, Das Erste, Die Drei von der Müllabfuhr - Altlasten, Komödie

Auch nach Dienstschluss bleibt der "Käpt'n" Werner Träsch (Uwe Ochsenknecht) nicht untätig. Er hilft seinem Chef Dorn (Rainer Strecker) dabei, das Elternhaus seines Chefs in Eigenarbeit auf Vordermann zu bringen. Dabei stoßen sie jedoch auf Asbest in den Wänden, was nicht nur zusätzliche Arbeit bedeutet, sondern auch zusätzliche Kosten verursacht. Dorns neue Nachbarin Mona (Julia Jäger) empfiehlt überraschend einen erstaunlich preiswerten Dienstleister.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Melanie, Krimiserie

Die 42-jährige Sina Priemke (Kotti Yun) wird in einem Waldstück erschlagen, was die Ermittler an die Universität führt, an der sie Informatik unterrichtete. Vor ihrem Tod hatte Sina heimlich obszöne Audioaufnahmen zwischen ihrem Vorgesetzten Professor Brenneisen (Falilou Seck) und einer Person namens Melanie gehört. Professor Brenneisen gerät dadurch direkt ins Visier der Ermittlungen.

20:15 Uhr, ProSieben, Suicide Squad, Actiongroteske

Wenn eine unvorstellbare Bedrohung die Menschheit in Gefahr bringt, bleibt nur eine Option: Die gefährlichsten Verbrecher - darunter Will Smith, Jared Leto und Margot Robbie - zu einer Task Force zu machen und die Welt retten zu lassen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, diese psychopathischen Superschurken dazu zu bringen, das zu tun, was man ihnen sagt.

20:15 Uhr, RTLzwei, The Gentlemen, Action

Der Amerikaner Mickey Pearson (Matthew McConaughey) hat in Großbritannien ein riesiges Marihuana-Imperium aufgebaut. Als er beschließt, sein Geschäft zu verkaufen, um sich seiner Ehefrau Rosalind (Michelle Dockery) zu widmen, tauchen einige Gentlemen auf, die nicht beabsichtigen, das Geschäft reibungslos über die Bühne gehen zu lassen - darunter der milliardenschwere Matthew Berger (Jeremy Strong).

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Mit einem Bein, Krimiserie

Der pensionierte Richter Joseph Loos (Klaus Peeck) wird in seinem Haus erschlagen aufgefunden. Zunächst deutet alles auf einen Erbschaftsstreit mit seiner Tochter Justy (Julia Jendrossek) hin. Das Verhältnis zwischen Vater und Tochter war äußerst angespannt. Zudem gab es Konflikte mit dem Nachbarn. Auch Bolschakow (Jon Kiriac), ein ehemaliger Häftling, gerät ins Visier der Ermittlungen. Schließlich hatte er durchaus Beweggründe, sich an Loos zu rächen.