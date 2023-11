20:15 Uhr, Das Erste, Mord oder Watt? Ebbe im Herzen, Komödie

Tim Seebach (Oliver Mommsen) ist ein Star! Seine Rolle als TV-Detektiv "Lux" hat den begehrten Schauspieler berühmt gemacht, aber der große Ruhm hat sein Ego aufgebläht. Als er sich während der Dreharbeiten verletzt, gibt es keine Ausflüchte mehr, um den lange geplanten Besuch bei seiner Mutter (Angelika Thomas) in Bremerhaven erneut zu verschieben. Am Morgen nach seiner Ankunft ist die Mutter plötzlich verstorben. Nachdem der erste Schock überwunden ist, ruft Tim - ganz in seiner "Lux"-Rolle - die Polizei an, denn er ist überzeugt, dass seine Mutter Hedi ermordet wurde. Polizeihauptkommissarin Wiebke Tönnessen (Antonia Bill), die Leiterin der örtlichen Polizeiwache, hält seine Mordthese jedoch für völligen Unsinn. Doch dann ereignet sich tatsächlich ein Mord!

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: Spurlos, Krimiserie

Margot Ahrens (Imogen Kogge) betritt das Polizeirevier und behauptet, dass ihre vermisste 38-jährige Tochter Diana tot ist. Mavi (Aybi Era) zeigt Mitgefühl für die verzweifelte Mutter und nimmt sich des Falls an. Robert (Jürgen Vogel) vermutet, dass Diana Ahrens spontan in den Urlaub gefahren ist. Doch Mavi stößt bei der Durchsuchung von Dianas Wohnung auf zahlreiche Unstimmigkeiten und findet den Flyer einer niederländischen Abtreibungsklinik, mit der Diana offenbar in Kontakt stand.

20:20 Uhr, ProSieben, xXx: Die Rückkehr des Xander Cage, Action

Agent Gibbons (Samuel L. Jackson) bittet den im Exil lebenden Xander Cage (Vin Diesel), erneut für die US-Regierung als Geheimagent zu arbeiten. Seine Mission: die Bergung der Büchse der Pandora, einer gefährlichen Waffe, mit der militärische Satelliten manipuliert werden können. Als sich der Schurke Xiang (Donnie Yen) und seine Schergen an Xanders Fersen heften, um Pandoras Büchse in ihren Besitz zu bringen, beginnt für Triple X und sein Team ein Wettlauf gegen die Zeit.

20:15 Uhr, arte, Die Whistleblowerin, Thriller

Plötzlich taucht die Russin Galina (Katharina Nesytowa) nach Jahren der Trennung erneut in das Leben ihres Ex-Freunds Tom (Artjom Gilz) auf und bittet ihn um Kontakt zu seiner Schwester, die den Krisenstab im Auswärtigen Amt leitet. Tom soll einen Link weitergeben, über den Informationen verfügbar sind, dass unbekannte Hacker in die Steuerung des Zentralklinikums Berlin eingedrungen sind. Nach einem Systemausfall ist bereits ein Patient verstorben. Galina, die Tom in Schweden trifft, behauptet, das sei nur ein Bruchteil dessen, was sie noch an Informationen liefern könne.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Kein Weg zurück, Krimiserie

Sybille Ebers (Antje Schmidt) wird tot auf einem öffentlichen Platz gefunden. Die finanziell benachteiligte Frau lebte seit ihrer Erwerbsunfähigkeit mit ihrem Mann Klaus (Oliver Reinhard) in einer kleinen Gartenlaube. Im Verlauf der Ermittlungen wird deutlich, dass die Ehe der beiden nicht so harmonisch verlief, wie zunächst behauptet. DNA-Spuren an der Leiche deuten auf einen heftigen Streit hin. Auch das Verhältnis zu Sohn Marvin (Dominik Maringer), einem gefeierten Pianisten, war zerrüttet.