"Die Chefin: Gespenster": Eine Serie an skrupellosen Einbrüchen hält Paul Böhmer (Jürgen Tonkel) und Vera Lanz (Katharina Böhm) in Atem.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Gespenster, Krimiserie

In München sorgt eine Serie von Einbrüchen in der Oberschicht für Unruhe. Die Täter stehlen Kunstwerke, erpressen Kontodaten und Safe-Kombinationen. Günther Meier wurde bei einem Überfall getötet. Vera Lanz (Katharina Böhm) und ihr Team versuchen, die Verbindungen zwischen den Einbrüchen aufzudecken. Woher haben die Einbrecher genaue Informationen über die gestohlenen Objekte? Während Böhmer (Jürgen Tonkel) die Spur der Kunstgegenstände verfolgt, beobachtet Kirchner Meiers toxischen Neffen Adrian (Timur Bartels).

20:15 Uhr, Das Erste, Zimmer mit Stall: Kuhhandel, Komödie

Selbst ist die Dachdeckerin! Das denkt sich Hofbesitzerin Sophie (Elena Uhlig), als ein loser Ziegel herunterfällt. Leider endet der luftige Reparatureinsatz mit einem Sturz und einigen Blessuren. Ausgerechnet jetzt, bei voller Belegung, kann sich die Pensionswirtin wochenlang nur im Rollstuhl fortbewegen. Um ihre Gäste zu versorgen, springt Stallbewohner Barthl (Friedrich von Thun) notgedrungen in die Bresche. Für den urbayrischen Grantler ist Freundlichkeit genauso ein Fremdwort wie Multitasking. Ohne mich, denkt Sophie, kann das gar nicht klappen!

20:15 Uhr, ProSieben, King Arthur: Legend of the Sword, Action

Vortigern (Jude Law), der Bruder des mächtigen Königs Uther (Eric Bana), tötet heimtückisch seinen Bruder und dessen Frau. Arthur (Charlie Hunnam), der Thronfolger, wird auf einem Boot abgetrieben, und sein Leben wird verschont. Nach einer sorglosen Kindheit kommt es zu einem entscheidenden Tag: Er zieht Excalibur aus dem Stein und stellt sich dem Kampf um die rechtmäßige Thronfolge gegen seinen Onkel.

20:15 Uhr, 3Sat, Nacht über Berlin, Drama

Die lebensfrohe Sängerin Henny Dallgow (Anna Loos) lernt in den frühen 1930er Jahren in Berlin den SPD-Reichstagsabgeordneten Albert Goldmann (Jan Josef Liefers) kennen, der scheinbar nicht zu ihr passt. Während der engagierte Arzt sich um das Wohl der Arbeiter und sozial Schwachen kümmert, tritt die aus wohlhabenden Verhältnissen stammende Künstlerin in einem eleganten Nachtklub auf. Die gegensätzlichen Lebensweisen üben eine magische Anziehung aus, doch die Liebe der beiden gerät in den Strudel der historischen Ereignisse.

21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: Panzer, Krimiserie

Lisa (Franziska Steinhaus) ist aufgrund einer Überdosis Insulin an ihrem Essen erstickt. Es scheint, als hätte jemand ihr die Dosis absichtlich verabreicht. Aufgrund ständiger Gewichtsdiskriminierung lebte Lisa weitgehend isoliert. Selbst ihre Chefin, Carola Hermann (Susanne Hoss), wollte die freundliche Frau nicht weiter beschäftigen. Nur der schüchterne Le Duc Chung (Yung Ngo) hatte offenbar echtes Interesse an Lisa.