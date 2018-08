20:15 Uhr, arte, Mängelexemplar, Tragikomödie

Eine junge Frau jagt hektisch über eine Brücke. Auf ihrem Rücken klammert sich verzweifelt ein kleines Mädchen fest. Die Frau - Karo (Claudia Eisinger) - schafft es, das Kind rabiat über die Brüstung in die dunklen Fluten unter sich zu werfen. Verstört schlägt Karo kurz darauf bei ihrer Psychiaterin auf. Seit die junge Frau vor einem Jahr ihren Job verloren hat, läuft ihr Leben nicht mehr rund. Dass ihr Freund Philipp sich von ihr trennt und sie Stress mit ihrer Mutter Luzi (Katja Riemann) hat, hilft auch nicht gerade. Heimgesucht von einer Panikattacke nach der anderen macht sich Karo auf seelische Ursachenforschung.

20:15 Uhr, ProSieben, Iron Man, Superheldenabenteuer

Der zynische Waffenhändler und Erfinder Tony Stark (Robert Downey Jr.) wird entführt und gezwungen, eine besonders effektive Waffe zu konstruieren. Doch stattdessen baut sich der geniale Techniker einen Anzug aus Schwermetall, mit dessen Hilfe er fliehen kann. Wieder zu Hause in Los Angeles, verfeinert er die Technik immer weiter, bis ihm der Anzug sozusagen übermenschliche Fähigkeiten verleiht. Er ahnt nicht, dass ausgerechnet sein väterlicher Freund Stane (Jeff Bridges) der Mann ist, der ihm ans Leder will.

20:15 Uhr, RTL, The Wall, Gameshow

Die härteste Wand der Welt ist wieder in Position! Die hochemotionale Quiz-Game-Show "The Wall", moderiert von Frank Buschmann, entscheidet in vier Folgen wieder über das Schicksal seiner Kandidaten. Die Wand lässt Träume wahr werden oder im Eiltempo zerplatzen. Wissen, Strategie und Glück sind die Voraussetzungen, um vielleicht als Multi-Millionär nach Hause zu gehen oder aber mit leeren Händen.

20:15 Uhr, RTL II, James Bond 007 - Sag niemals nie, Actionthriller

James Bond (Sean Connery) fristet sein Dasein beim MI6, dem Geheimdienst ihrer Majestät, als Ausbilder für den Agentennachwuchs. Als ein Trainingseinsatz schief geht, reißt M (Edward Fox), Chef des MI6, der Geduldsfaden. Bond wird in ein Sanatorium geschickt, um wieder einsatztauglich zu werden. Doch wie es der Zufall will, hat sein Widersacher, Maximilian Largo (Klaus Maria Brandauer), ebenfalls Leute in diesem Sanatorium. Die schöne Fatima Blush (Barbara Carrera) soll auf Captain Jack Petachi (Kim Basinger) aufpassen, mit dessen Hilfe die Organisation "Spectre" in den Besitz von nuklearen Sprengköpfen gelangen will.

21:00 Uhr, ONE, St. Vincent - Mein himmlischer Nachbar, Komödie

Der Ruheständler Vincent MacKenna (Bill Murray) raucht, trinkt, flucht, zockt und trifft sich einmal pro Woche mit einer Prostituierten (Naomi Watts). Seine Mitmenschen kennen ihn nur als Scheusal und so erlebt ihn auch die alleinerziehende Maggie Bronstein (Melissa McCarthy), die mit ihrem zwölfjährigen Sohn Oliver (Jaeden Lieberher) ins Nachbarhaus einzieht. Schon bald bleibt der berufstätigen Frau keine andere Wahl, als Vincent um Hilfe zu bitten. Während sie im Krankenhaus arbeitet, kümmert sich Vincent um Oliver - auf seine etwas eigene Art. Ganz selbstverständlich nimmt er den zarten Jungen mit in die Kneipe, lässt ihn auf der Rennbahn wetten und bringt ihm das Kämpfen bei.