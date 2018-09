20:15 Uhr, Das Erste, Zwei Bauern und kein Land, Komödie

Wie der Vater - so der Sohn: Der Bauer Johannes Becker (Ernst Stötzner) und sein Stammhalter Felix (Christoph Schechinger) machen selten große Worte. Als der verlorene Sohn nach Jahren der Funkstille plötzlich vor der Tür steht, müssen sich die beiden Dickschädel erst wieder aneinander gewöhnen. Johannes sollte eigentlich froh sein, dass Felix aus der Großstadt zurückgekehrt ist, um in seine Fußstapfen als Landwirt zu treten. Ganz selbstverständlich repariert er den Mähdrescher und fährt raus auf die Felder. Was Felix nicht weiß: Johannes hat sein Land verkauft - und zwar ausgerechnet an seinen Erzrivalen Fuchs (Hans-Uwe Bauer).

20:15 Uhr, Sat.1, Genial daneben - Die Schlagershow, Quizshow

In der neuen Spezial-Ausgabe der Kult-Show "Genial daneben" sorgen Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning für das Schlager-Highlight des Herbstes. Das bewährte Rateteam beantwortet gemeinsam mit seinen Gästen wie Martin Rütter, Michael Kessler, Bülent Ceylan und Ingo Appelt sowohl die gewohnt schrägen Fragen der Zuschauer als auch Spezialfragen, die ihre musikalischen Gäste mitbringen. Die Gaststars sorgen auf der Musikbühne zusätzlich für Schlager-Laune.

20:15 Uhr, ProSieben, Fantastic 4, Fantasyaction

Reed Richards (Miles Teller) und seine Freunde Susan (Kate Mara) und Johnny Storm (Michael B. Jordan) sowie Ben Grimm (Jamie Bell) werden zu Superhelden mit außergewöhnlichen Kräften, nachdem sie von ihrer Reise aus einem anderen Universum zurückkehren. Fortan stehen sie im Dienste des Militärs - bis auf Reed, dem die Flucht gelingt. Verzweifelt sucht er nach einer Lösung, um die Verwandlungen rückgängig zu machen. Dabei trifft er auf den verrückten Dr. Doom (Toby Kebbell), der sich ebenfalls verwandelt hat.

20:15 Uhr, RTL II, James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag, Actionthriller

In Nordkorea versucht James Bond (Pierce Brosnan), eine Transaktion zu verhindern, bei der eine große Waffenlieferung mit Blutdiamanten bezahlt werden soll. Allerdings wird seine wahre Identität enthüllt, und er gerät in Gefangenschaft. Der skrupellose General Moon (Kenneth Tsang) foltert ihn, und erst nach Monaten wird Bond gegen den Terroristen Zao (Rick Yune) ausgetauscht. Da M (Judi Dench) sich nicht sicher sein kann, ob Bond in Gefangenschaft geheime Informationen verraten hat, entzieht sie ihm den Status des Doppelnull-Agenten.

21:00 Uhr, ONE, Wir tun es für Geld, Komödie

Nicht aus Liebe gibt Ines (Diana Amft) ihrem Jugendfreund Moritz (Florian Lukas) das Jawort, auch nicht, weil er reich wäre. Im Gegenteil. Für die Finanzexpertin ist der verträumte Verlierer-Typ als Geringverdiener interessant. Die Scheinehe mit ihm bringt für Ines nämlich jede Menge Steuerersparnis. Auf dem Papier ist das alles perfekt ausgeklügelt, bis auf die letzte Stelle hinter dem Komma. Dummerweise zieht im gleichen Mietshaus ein gewissenhafter Finanzbeamter ein. Um nicht als skrupellose Steuerhinterzieher entlarvt zu werden, müssen Ines und Moritz ihm das frisch verliebte Ehepaar vorspielen - mit ungeahnten Folgen.