20:15 Uhr, Das Erste, Liebe auf Persisch, Liebeskomödie

Geht es nach dem Münchner Jungunternehmer Robert Leitner ( Felix Klare), kann sein Vater Achim (Günther Maria Halmer) getrost bleiben, wo der Safran wächst. Und das ist der Iran. Dort vermutet ihn Roberts Mutter Irmi (Johanna Bittenbinder), die seit drei Tagen nichts mehr von ihrem Mann gehört hat. Sie glaubt, dass der bankrotte Maschinenbauer nach Persien gereist ist, um eine alte Rechnung einzutreiben. Seiner Mutter zuliebe fliegt Robert also nach Teheran. Begrüßt wird er dort von der selbstbewussten Deutschlehrerin Shirin (Mona Pirzad).

20:15 Uhr, RTL II, 72 Stunden - The Next Three Days, Gaunerkomödie

Als der Englischprofessor John Brennan (Russell Crowe) und seine Frau Lara (Elizabeth Banks) gerade ihren kleinen Sohn zur Schule bringen wollen, klingelt die Polizei an der Tür. Der schockierende Vorwurf: Lara stehe unter Verdacht, ihre Chefin umgebracht zu haben. Fassungslos bleiben John und sein Sohn zurück, während Lara Brennan als mutmaßliche Mörderin abgeführt und zu jahrzehntelanger Haft verurteilt wird. So rätselhaft der Fall auch anmuten mag - Johns Vertrauen in seine Frau ist unerschütterlich. Mit dem Rücken zur Wand beschließt er, seine Frau aus dem Gefängnis zu holen.

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands, Sportshow

Die fünfte Vorrunde steht an. Dabei sind u.a. die Finalisten aus früheren Staffeln René Casselly & Benjamin Grams, Sänger Luca Hänni, TV-Makler Marcel Remus, Neu-Entdeckung Attila Hamberger, Yannic Appel-Malchow, Sebastian Wicke, Viktor Brüsewitz, John-Edouard Ehlinger, Katharina Blank, Jennifer Rohde, Anna Juchem, Jozef Pachinger, Yol Focosi und Johannes Kilian. Welche acht Athleten schaffen es ins Halbfinale?

20:15 Uhr, ProSieben, Star Wars - Angriff der Klonkrieger, Sci-Fi-Saga

Unruhige Zeiten in der Sternen-Republik: Als Senatorin Padmé Amidala (Natalie Portman) in Coruscant nur knapp ein Attentat überlebt, werden Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) und sein Schüler Anakin Skywalker (Hayden Christensen) zu Hilfe gerufen. Auf dem Planeten Kamino entdeckt der Jedi-Meister eine gewaltige Armee geklonter Soldaten - noch ahnt er nichts von dem perfiden Plan des abtrünnigen Jedis Graf Dooku (Christopher Lee). Anakin soll indes Amidala beschützen. Die beiden verlieben sich, doch die dunkle Macht greift nach dem jungen Skywalker.

21:00 Uhr, ONE, Henry & Julie - Der Gangster und die Diva, Gaunerkomödie

Gegen seinen Willen wird Henry (Keanu Reeves) in einen Bankraub verwickelt und muss drei Jahre unschuldig hinter Gitter. Wieder auf freiem Fuß, will er den Coup nachholen - die Strafe hat er ja schon verbüßt. Um einen vergessenen Tunnel zu nutzen, der von einem Theatergebäude zum Tresorraum führt, schließt er sich einem Ensemble an, das gerade Tschechow probt. Als er sich in die Hauptdarstellerin verliebt, gerät sein Plan durcheinander.