20:15 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft - Zwei Herzen, Jubiläumsspecial

Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt), die Verwaltungschefin der Sachsenklinik, ist begeistert: Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) soll als Redner bei einem Ärzte-Kongress am Bangkok-Hospital in Thailand auftreten. Roland ist nicht begeistert, muss sich aber fügen. Und der junge Pfleger Kris (Jascha Rust), ein Thailandkenner, darf mit als Rolands Assistent. Doch die Drei kommen nie in Bangkok an. Ihr Flugzeug wird nach Krabi umgeleitet. Roland will schnellstmöglich zurück nach Leipzig, wenn es sein muss, auch über Malaysia. Aber der Bus, den die Drei besteigen, fährt nicht nach Malaysia, sondern zu einem Tempel im Urwald.

20:15 Uhr, Sat.1, LUKE! Die 2000er und ich

Die 2000er, das waren: Castingshows und MP3-Player, Crazy Frog und Tokio Hotel, Harry Potter und Big Brother. Gastgeber Luke Mockridge führt in seiner typischen Art durch das Jahrzehnt. Mit Gesichtern der 2000er, in Video-Einspielern und Studio-Aktionen wagt er den Sprung in die Zeit von Baggy-Jeans, Converse und Co.

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands, Sportshow

Mit Sportkletterer Moritz Hans (22) und dem Studenten Simon Brunner (20) treten in der sechsten Vorrunde zwei der stärksten bekannten Ninja-Athleten an, die beide sogar schon Siege vorzuweisen haben. Moritz war "Last Man Standing" (bester Athlet) in Staffel 2 und Simon gewann mit seinem Team "Magic Monkeys" im Frühjahr 2018 Team Ninja Warrior Germany. Können sie in Staffel 3 ihren Leistungen noch mal steigern und es bis auf den Mount Midoriyama schaffen?

20:15 Uhr, ProSieben, Star Wars: Die Rache der Sith, Sci-Fi-Saga

Die Galaktische Republik wird durch das Misstrauen zwischen dem Jedi-Rat und Kanzler Palpatine (Ian McDiarmid) gespalten. Der junge, talentierte und machthungrige Jedi Anakin Skywalker (Hayden Christensen) ist hin- und hergerissen, weil er nicht weiß, wem er sein Vertrauen schenken kann. Auf Druck des Kanzlers wird er in den Rat gerufen, dort verweigern ihm die Ritter jedoch die Ehren eines Jedi-Meisters. Außer sich vor Wut zieht es den jungen Jedi immer stärker auf die dunkle Seite der Macht.

20:15 Uhr, RTL II, Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr, Actionthriller

Mike Banning (Gerard Butler) vom Secret Service ist Bodyguard des Präsidenten (Aaron Eckhart) und seiner Familie. Als er den Unfalltod der First Lady nicht verhindern kann, degradiert der Präsident ihn in das Finanzministerium. Als im Oval Office eine Versammlung mit den wichtigsten Staatsmännern Südkoreas stattfindet, um über die Krise zwischen Nord- und Südkorea zu beratschlagen, wird das Weiße Haus von terroristischen Nordkoreanern gestürmt. Banning, der sich in unmittelbarer Nähe befindet, sieht seine Chance zur Rehabilitation: Ohne zu zögern, begibt er sich mitten in die Gefahrenzone, um das Leben des Präsidenten zu retten.