20:15 Uhr, Das Erste, Weingut Wader: Die Erbschaft, Melodram

Ein schwerer Schlag für die passionierte Winzerin Anne (Henriette Richter-Röhl): Ihr Lebenstraum, auf dem Weingut Wader in die Fußstapfen ihres Vaters Albert (Hartmut Volle) zu treten, droht zu platzen. Als der Patriarch überraschend stirbt, rächt sich ein schweres Versäumnis. Auf dem Testament, das den traditionsreichen Familienbetrieb nahtlos in Annes Hände überführen soll, fehlt die Unterschrift! Statt das Gut als alleinige Chefin zu übernehmen, muss Anne das Erbe teilen mit ihrem Bruder Matthias (Max von Pufendorf) und ihrer Mutter Käthe (Leslie Malton).

20:15 Uhr, ProSieben, Jack Reacher, Thrillerkrimi

Am Ufer des Allegheny River in Pittsburgh erschießt ein Scharfschütze im Abstand von Sekunden fünf Menschen. Die ermittelnde Polizei-Einheit findet am Tatort einen Fingerabdruck, der zum ehemaligen US-Army-Sniper James Barr (Joseph Sikora) führt. Dieser spricht bei seiner Vernehmung allerdings kein Wort und fordert stattdessen nur "Holt Jack Reacher!". Reacher ( Tom Cruise) ist ein legendärer Ex-Militärpolizist, der früher schon einmal mit Barr zu tun hatte. Als Reacher den Fall untersucht, gerät er selbst in Verdacht, an den scheinbar wahllosen Morden beteiligt zu sein.

20:15 Uhr, Sat.1, Big Blöff, Show

Paul Panzer und Martin Rütter verbünden sich in "Big Blöff" gegen Bülent Ceylan und Chris Tall. Beide Teams präsentieren Behauptungen - wahr oder frei erfunden. Im Kreuzverhör wird dem Gegner eine Minute lang auf den Zahn gefühlt. Die Studio-Zuschauer dürfen dann entscheiden, ob der Gegner die Wahrheit sagt oder blöfft. Für jede richtige Stimme fließen 100 Euro in den eigenen Geldtopf. Am Ende gewinnt der Publikumsblock, der die höhere Summe erspielt hat, und erhält das Geld.

20:15 Uhr, Super RTL, Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2, Digitrickkomödie

Erfinder Flint Lockwood hat es endlich geschafft und sich als Genie und Tüftler einen Namen gemacht. Allerdings hat seine bahnbrechende Maschine, die aus Wasser Essen herstellt, seine Heimatinsel nach einem Nahrungstornado in eine unbewohnbare Landschaft verwandelt. Als er, seine Freundin Sam und sein Vater eines Tages aus Erkundungszwecken seine alte Heimat aufsuchen, traut der Trupp seinen Augen nicht. Auf der Insel ist mittlerweile ein farbenprächtiges Ökosystem entstanden und auch die verschollen geglaubte Maschine scheint noch in Betrieb zu sein.

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands, Sportshow

Siebte und letzte Vorrunde für diese Staffel: Heute bekommen die letzten acht Athleten ihr Ticket fürs Halbfinale am nächsten Freitag. Sportstudent Alex Grunwald (29) hat seinen jüngeren Bruder Anatoli Melnikov (24) mitgebracht. Auch die Geschwister Dennis (22) und Daniel (20) Decker treten nacheinander an - Wer wird unter den besten acht sein und wer gewinnt jeweils das Brüder-Duell? Eine neue Herausforderung sucht auch Schauspieler Tom Beck (40), der erstmals im Parcours antritt.