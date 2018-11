20:15 Uhr, Das Erste, Der Ranger - Paradies Heimat: Wolfsspuren, Heimatmelodram

Als Ranger in den kanadischen Wäldern hat Jonas Waldek (Philipp Danne) in den letzten fünf Jahren viel Erfahrung gesammelt und kehrt nun in seinen Heimatort Wehlen und den Nationalpark Sächsische Schweiz zurück. Als Jonas erfährt, dass Bergbau-Unternehmer Karl Nollau im Nationalpark sein stillgelegtes Bergwerk reaktivieren will, um Lithium zu fördern, sieht er die Natur bedroht und setzt alles daran, Wald und Wildtiere zu schützen. Wie gerufen kommt da die Unterstützung der attraktiven Verhaltensbiologin Emilia (Liza Tzschirner).

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany - Promi-Special, Sportshow

Zum dritten Mal treten 26 Promis im härtesten TV-Parcours der Welt an. Sänger, Schauspieler, Moderatoren und echte Olympiasieger erkämpfen heute Geld für den Spendenmarathon. Fürs Antreten im Parcours gibt's 1.000 Euro - pro bewältigtes Hindernis fließen weitere 1.000 Euro in Runde 1 und 2.000 Euro in Runde 2 für die RTL-Stiftung "Wir helfen Kindern e.V.". Die drei besten Promis dürfen sich dann am "Mount Midoriyama" versuchen. Wer wird ihn bezwingen?

20:15 Uhr, ProSieben, Parker, Actionthriller

Parker (Jason Statham) ist Auftragsdieb - aber kein gewöhnlicher, denn er ist der Robin Hood der Neuzeit und stiehlt nur von den Reichen. Für seinen neuen Auftraggeber soll er kostbare Juwelen klauen. Seine Partner ziehen ihn jedoch über den Tisch und er kommt knapp mit dem Leben davon. Kurzerhand holt er sich die Immobilienmaklerin Leslie (Jennifer Lopez) an die Seite, um seinen perfekten Racheplan umzusetzen.

20:15 Uhr, RTL II, Krieg der Welten, Sci-Fi-Apokalypse

Seit langer Zeit haben Aliens die Erdbewohner observiert, um eine Invasion vorzubereiten. Den Menschen technologisch weit überlegen, greifen die Außerirdischen schließlich mit dreibeinigen Kampfrobotern an. Chaos und Hysterie brechen aus, denn die Menschheit hat den Invasoren nichts entgegenzusetzen. Mitten im Geschehen versucht Ray Ferrier (Tom Cruise) verzweifelt, seine beiden Kinder vor der außerirdischen Bedrohung zu beschützen.

21:00 Uhr, ONE, Schrotten!, Komödie

Mirko Talhammer (Lucas Gregorowicz), Mitte 30, ehrgeizig und selbstüberzeugt, geht völlig in seinem Job auf: Dank windiger Praktiken ist er zum Star-Verkäufer der Firma aufgestiegen. Doch droht sein Schneeballsystem aufzufliegen. Mirko braucht schnell sehr viel Geld. Als wäre das nicht genug, suchen ihn plötzlich auch noch zwei zwielichtige Gestalten auf: Träumchen (Lars Rudolph) und Schmied (Heiko Pinkowski), zwei Schrottis aus Mirkos Heimat. Sie sind gekommen, um den verlorenen Sohn nach Hause zu holen - auf den Schrottplatz seines Vaters Fiete.