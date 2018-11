20:15 Uhr, Sat.1, Genial daneben - Die Weihnachtsshow, Quiz

Während die Kinder ihren Geschenken an Heilig Abend entgegenfiebern, verteilt Gastgeber Hugo Egon Balder in der zweiten Weihnachtsshow von "Genial daneben" ein witziges Geschenk an die Zuschauer. Beim Weihnachtsfest beantworten Hella von Sinnen, Wigald Boning, Carolin Kebekus, Lisa Feller, Kaya Yanar, Chris Tall, Mike Krüger, Michael Mittermeier, Max Giermann, Michael Kessler und Martin Rütter die Fragen der Zuschauer.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Ranger - Paradies Heimat: Vaterliebe, Familienmelodram

Gelockerte Halteseile an Wanderwegen, mutwillig zerstörte Wegweiser im Nationalpark. Jonas (Philipp Danne) vermutet Saboteure am Werk, die die Touristen abschrecken wollen und dabei zu drastischen Mitteln greifen. In der Vorausahnung, dass die vermeintlichen Naturschützer noch mehr geplant haben, ermahnt er sein Team und die Wandergruppen zu besonderer Vorsicht und Aufmerksamkeit. Derweil hat sich Unternehmer Nollau (Matthias Brenner) entschieden, komplett auf Tourismus zu setzen und seinen alten Bergstollen um einen Kletterpark zu erweitern.

20:15 Uhr, RTL, Ehrlich Brothers live! Zauberwelten, Zaubershow

Die Zauberbrüder Andreas und Chris Ehrlich füllen mit ihren Shows riesige Hallen. Jetzt setzen die beiden bereits mehrfach ausgezeichneten Magier einen weiteren Glanzpunkt in ihrer Karriere. Im Juli 2018 zeichneten die Ehrlich Brothers eine Bühnenshow auf, die es so nie wieder geben wird. "Zauberwelten" heißt das einmalige TV-Special mit Highlights aus "Faszination", neuen Weltpremieren, poetischen Nummern und phänomenalen Großillusionen.

20:15 Uhr, ProSieben, Codename U.N.C.L.E., Actionfilm

Der Kalte Krieg ist in vollem Gange, als die Großmächte USA und Russland zwei Agenten mit einem gemeinsamen Fall betrauen. Unter dem Codenamen U.N.C.L.E. versuchen CIA-Agent Napoleon Solo (Henry Cavill) und KGB-Agent Illya Kuryakin (Armie Hammer) eine geheime Verbrecherorganisation auffliegen zu lassen, die heimlich Atomwaffen herstellt. Die Automechanikerin Gaby (Alicia Vikander) aus Ostberlin ist dabei ihr Schlüssel zu der Organisation.

21:00 Uhr, ONE, Freilaufende Männer, TV-Komödie

Die einen nennen es Männerurlaub, die anderen Flucht vor sich selbst: Thomas (Wotan Wilke Möhring), Jens (Mark Waschke) und Malte (Fritz Karl) haben ein Ferienhaus an einem einsamen schwedischen See gemietet - das komplette Kontrastprogramm zum Leben daheim. Mit dem sind sie aus unterschiedlichen Gründen nur bedingt zufrieden. Man ist um die 40, die erste Zwischenbilanz offenbarte Schwachpunkte. Doch auch im schwedischen Wald, in dem es neben den freilaufenden Männern auch mindestens einen Elch gibt, holt die Jungs die Realität schnell wieder ein.