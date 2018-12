20:15 Uhr, Das Erste, Der Wunschzettel, Tragikomödie

Ordnungsbeamtin Pauline Schwebe (Anne Schäfer) wünscht sich das Weihnachtsgefühl aus glücklichen Kindertagen zurück. Wie ein wunderbares Zeichen erscheint ihr der handgeschriebene Wunschzettel eines kleinen Jungen, den sie an einem Ampelmast findet: Der neunjährige Leo Golombeck (Leander Menzel) bittet den Weihnachtsmann, eine einsame Seele zu schicken, die mit seiner Familie das Fest feiern möchte und vielleicht sogar Geschenke mitbringt. Paulines Herz hat er damit schon gewonnen, als sie mit dem Zettel in der Hand bei den Golombecks eintrifft.

20:15 Uhr, Sat.1, CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag, Spielshow

Der Fun-Freitag wird zum Fang-Freitag! Auf spektakulären Hindernis-Flächen, an der Hauswand entlang oder draußen über Container - die vier Teams kämpfen in acht Spielrunden mit verschiedenen Fang-Disziplinen um den Gesamtsieg. Jede Mannschaft besteht aus vier Spielern, die von einem prominenten Kapitän angeführt werden. Die Mannschaftsführer, darunter Luke Mockridge, stellen sich ihre Auswahl aus Parcours-Spezialisten, Spitzen-Sportlern und Top-Athleten selbst zusammen.

20:15 Uhr, ProSieben, Last Knights - Die Ritter des 7. Ordens, Historienaction

Lord Bartok (Morgan Freeman) nimmt sich dem jungen Kommandanten Raiden (Clive Owen) an, den er wie einen Sohn behandelt, und macht ihn zum Obersten seiner Garde. Als Lord Bartok jedoch den kaiserlichen Fürsten Gezza Mott (Aksel Hennie) gegen sich aufbringt, gerät er in Gefangenschaft. Raiden wird daraufhin auserkoren, Lord Bartoks Hinrichtung zu vollziehen. Gemeinsam mit einem Heer loyaler Krieger zieht er los, um seinen Meister zu rächen.

20:15 Uhr, RTL, Die ultimative Chart Show - Best of 2018!, Musikshow

Moderator Oliver Geissen präsentiert in "Die ultimative Chart Show - Best of 2018" die 25 größten Single-Hits sowie die 25 erfolgreichsten Alben in den deutschen Charts. Dabei freut er sich auf seine Gäste, darunter Comedy-Star Dennis aus Hürth, die bezaubernden Pahde-Zwillinge und "GZSZ"-Star Anne Menden, die von ihrem spannenden Jahr 2018 berichten.

20:15 Uhr, arte, Unterm Radar, Politthriller

Terroralarm in Berlin. Zwar liegen den Sicherheitsbehörden diverse Informationen über drohende Attentate von Islamisten vor, doch die Detonation eines Sprengsatzes und den Tod vieler Menschen können sie nicht verhindern. In den Fokus der Ermittler gerät Richterin Elke Seeberg (Christiane Paul), die sich schnell einer Hetzjagd ausgesetzt sieht. Kann es wirklich sein, dass ihre Tochter am Attentat beteiligt war? Auf der Suche nach der Wahrheit stößt Elke auf Zusammenhänge in den Verfassungsbehörden, die auch der BKA-Beamte Heinrich Buch (Heino Ferch) nicht einfach hinnehmen will.