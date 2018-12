20:15 Uhr, Das Erste, Der Nesthocker, Komödie

Der Bauzeichner Armin (Francis Fulton-Smith) kommt überall im Leben mit atemberaubender Präzision zu kurz: beim Job, im Alltag und leider auch in der Liebe. Als Armin am wenigsten damit rechnet, ereignet sich ein Wunder. In der 45-jährigen Blumenhändlerin Tina (Carin C. Tietze) findet er überraschenderweise endlich eine Frau, die seinen Humor liebt und ihm guttut. Einer glücklichen Zweisamkeit der Frischverliebten steht jedoch jemand im Weg. Armins Gegenspieler ist kein attraktiver Alpha-Typ, sondern ausgerechnet der 27-jährige Sohn seiner Angebeteten. Hendrik (Florentin Will), ein hartnäckiger Nesthocker, möchte das Feld nicht kampflos räumen.

20:15 Uhr, ProSieben, Die ProSieben Wintergames, Show

Adrenalin. Action. Abenteuer. Die ersten "ProSieben Wintergames" - live aus in St. Anton am Arlberg. Auf den Pisten der österreichischen Alpen messen sich wagemutige Promiteams zwei Tage lang in extremen Fun-Wintersportarten. Außergewöhnlicher Spitzensport gepaart mit reichlich Nervenkitzel! Unter anderem treten an: Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack, Paul Janke, Jessica Paszka, Joey Kelly, Jana Julie Kilka, Lucas Cordalis und Miriam Höller. Jürgen Milski muss wegen einer Verletzung aussetzen.

20:15 Uhr, arte, Kleine Ziege, sturer Bock, Roadmovie-Komödie

Jakob (Wotan Wilke Möhring) ist ein Lebenskünstler - oder auch der klassische Verlierertyp. Er verdient das Nötigste durch seine Auftritte als in Altersheimen höchst beliebter Elvis-Imitator. Eines Tages meldet sich Julia, eine seiner Ex-Affären, nach zwölf Jahren Funkstille bei ihm, um ihnm mitzuteilen, dass er nicht nur Vater einer Tochter namens Mai (Sofia Bolotina), sondern eben diese auch gerade auf dem Weg zu ihm ist. Das kommt für Jakob im denkbar ungünstigsten Moment, hat er doch gerade einen Job als Fahrer für ein Transportunternehmen angenommen. Das Auto: ein klappriger Kastenwagen. Die Fracht: ein störrischer Schafsbock. Das Ziel: Norwegen. Und wohin jetzt mit dem Kind? Klar: Mai muss Jakob nach Norwegen begleiten.

20:15 Uhr, RTL, Die ultimative Chart Show - Die beliebtesten Weihnachts-Hits der Frauen und Männer, Musikshow

Was wäre Weihnachten ohne die Weihnachts-Hits? Die Klassiker begleiten uns durch die Adventszeit und die Feiertage. Sie sind der Soundtrack zum Fest, zum Plätzchen-Backen, Baum-Schmücken und Geschenke-Packen. Dabei unterscheiden sich die Vorlieben der Frauen von denen der Männer, denn jedes Geschlecht hat seine eigenen Lieblingslieder. Oliver Geissen präsentiert in einer neuen "Chart Show" die beliebtesten Weihnachts-Hits der Frauen und Männer!

21:00 Uhr, ONE, Der letzte Gentleman, Komödie

Louis Ives (Paul Dano) ist aus der Zeit gefallen. Am liebsten wäre er eine Figur aus einem F.-Scott-Fitzgerald-Roman. Doch die Gegenwart holt ihn böse ein. Seine skandalöse Schwäche für Büstenhalter kostet ihn seinen Job als Junglehrer an der Princeton University. Ernüchtert zieht er nach Manhattan, wo er als Untermieter des schrulligen Schriftstellers Henry Harrison (Kevin Kline) eine neue faszinierende Welt kennenlernt: die eines echten Gentlemans. Während Louis tagsüber bei einem Umweltmagazin arbeitet, lehrt ihn Henry in der Freizeit die Kunst des weltmännischen Begleitens reicher älterer Damen.