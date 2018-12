20:15 Uhr, ProSieben, Transformers: Ära des Untergangs, Sci-Fi

Einige Jahre nach der Schlacht um Chicago sind die Autobots zu einer aussterbenden Spezies auf der Erde geworden. Eine geheime Regierungsorganisation unter dem skrupellosen CIA-Bürokraten Attinger (Kelsey Grammer) arbeitet daran, sie für immer auszurotten. Die Brutalität von Attingers Söldner-Truppe lernt eines Tages auch der von Geldsorgen geplagte Erfinder Cade Yeager (Mark Wahlberg) kennen. Cade dachte eigentlich nur, er hätte einen großen Fang gemacht, als er einen zerbeulten Sattelschlepper findet. Doch dann stellt er fest, dass der kaputte Truck ein gewaltiges Eigenleben entwickelt: Er ist der legendäre Optimus Prime!

20:15 Uhr, Sat.1, LUKE! Das Jahr und ich - Der Comedy-Jahresrückblick, Jahresrückblick

Jahresrückblick à la LUKE! In Einspielern, Studioaktionen und im Gespräch mit seinen prominenten Gästen lässt Entertainer Luke Mockridge das Jahr noch einmal Revue passieren und beleuchtet die wichtigsten Ereignisse aus 2018.

20:15 Uhr, Das Erste, Der kleine Lord, Melodram

Der achtjährige Ceddie Errol (Ricky Schroder) lebt zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit seiner verwitweten Mutter (Connie Booth) in bescheidenen Verhältnissen in New York. Eines Tages erhalten sie Nachricht vom Earl of Dorincourt (Alec Guinness). Der Earl ist Ceddies Großvater. Sein Enkel kennt ihn aber nicht, denn der stolze alte Herr hatte sich seinerzeit von seinem Sohn Cedric - Ceddies Vater - losgesagt, als dieser eine Amerikanerin heiratete. Da inzwischen alle seine Söhne tot sind, wünscht der Earl, dass Ceddie nach England kommt, damit er als Erbfolger auf Schloss Dorincourt eine standesgemäße Erziehung erhält.

20:15 Uhr, ZDFneo, New in Town - Eiskalt erwischt, Komödie

In das tief verschneite New Ulm, Minnesota, verschlägt es Lucy (Renée Zellweger), Angestellte eines kleinen Konzerns im sonnigen Miami. Auf ein Leben in der winterlichen Provinz ist Lucy jedoch alles andere als gut vorbereitet. Nachdem sie von ihrer künftigen Assistentin Blanche (Siobhan Fallon Hogan) in einem Haus untergebracht wurde, das so gar nichts mit Lucys durchgestyltem Appartement gemeinsam hat, trifft Lucy auf den verwitweten Ted Mitchell (Harry Connick, jr.), der ihr nicht sympathisch ist. Dumm gelaufen - denn Ted ist der oberste Arbeitnehmer-Vertreter des kleinen Lebensmittelherstellers, den Lucy sanieren soll.

20:15 Uhr, RTL II, Hitch - Der Date Doktor, Komödie

Alex Hitchens (Will Smith) ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Als "Date Doktor" berät er Männer, die eine Frau erobern wollen und hilft ihnen dabei geschickt, ein erstes Date zu verabreden. Einer seiner Klienten, Albert (Kevin James), scheint ein aussichtsloser Fall zu sein. Der schüchterne Steuerberater hat sich in die reiche und attraktive Allegra (Amber Valletta) verliebt, der die Männer in Scharen zu Füßen liegen. Alex gibt alles, um die beiden unterschiedlichen Menschen zusammenzubringen. Hitch selbst hat ein Auge auf die Klatschreporterin Sara Melas (Eva Mendes) geworfen.