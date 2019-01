20:15 Uhr, RTL II, The Green Mile, Drama

Louisiana, 1935: John Coffey (Michael Clarke Duncan) wird ins Gefängnis eingeliefert, er soll zwei Mädchen ermordet haben. Bald schon erweist er sich als sanftmütiger Riese, der übernatürliche Kräfte besitzt. Aufseher Paul Edgecomb (Tom Hanks) ist schnell von den außergewöhnlichen Fähigkeiten des Häftlings überzeugt. Schließlich bringt der Chefaufseher seinen Häftling zur krebskranken Frau des Gefängnisdirektors, um die im Sterben liegende Frau zu heilen. Doch zugleich naht bereits der festgelegte Zeitpunkt von Coffeys eigenen Tod auf dem elektrischen Stuhl.

20:15 Uhr, ProSieben, Wolverine: Weg des Kriegers, Superhelden-Film

Logan alias Wolverine (Hugh Jackman) macht es sich in Japan zur Aufgabe, das Leben von Mariko (Tao Okamoto) zu schützen, die von der japanischen Mafia gejagt wird. Doch plötzlich verliert Logan aus unbekannten Gründen die Fähigkeit, sich selbst zu heilen, und muss trotzdem seinem Erzfeind, dem Silver Samurai, entgegentreten.

20:15 Uhr, WDR, Die Aldi-Brüder, Doku-Drama

Am 29. November 1971 wird der Unternehmer Theo Albrecht (Arnd Klawitter) Opfer einer Entführung. Gefordert wird die bis dato höchste Lösegeldsummer der Bundesrepublik: sieben Millionen Mark. Es folgen 17 Tage Martyrium. Zum Zeitpunkt der Entführung ist es gerade zehn Jahre her, dass die Albrecht-Brüder die Bundesrepublik unter sich in Nord und Süd aufgeteilt hatten. Ihre Geschäfte führten sie seitdem getrennt.

21:00 Uhr, ONE, Wie beim ersten Mal, Tragikomödie

Kay (Meryl Streep) fragt sich nach 31 Jahren Ehe, wo der Zauber hin ist, die Liebe, die sie einst verband. Ihr Mann Arnold (Tommy Lee Jones) hingegen versteht gar nicht, worüber sie sich Sorgen macht, er hat sich mit der Situation arrangiert. Doch kurzentschlossen bucht Kay eine Reise in die Provinz zum Paartherapeuten Dr. Feld (Steve Carell). Dieser gibt ihnen Aufgaben und stellt intime Fragen, was vor allem Arnold zur Weißglut treibt. Werden Arnold und Kay trotzdem wieder so verliebt sein, wie "beim ersten Mal"?

21:45 Uhr, arte, Zu zweit ist es leichter, Drama

Um von seiner Schwester nicht aus seiner großen Pariser Wohnung geschmissen zu werden, nimmt der eigenwillige Rentner Joseph (Michael Galabru) die 20-jährige Landwirtstochter Marilyn (Luce Radot) bei sich auf. Sie will in der Hauptstadt eine Ausbildung zur Maskenbildnerin absolvieren, am liebsten für Horrorfilme. Ein ungleiches Paar, das jedoch bald neben Abstoßungs- auch Anziehungspunkte findet.