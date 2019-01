20:15 Uhr, Sat.1, Luke Mockridge live - Lucky Man, Comedyshow

Zwischen Selfie und Selbstfindung, immer auf der Jagd nach Likes bei Instagram und auf Facebook und so ganz nebenbei auf der Suche nach dem richtigen Weg durch den Dschungel an mannigfaltigen Möglichkeiten - Lukes Generation hat es gar nicht so leicht. Daher mach sich der Entertainer mit viel Augenzwinkern daran, die Sorgen und Nöte seiner Leidensgenossen zu analysieren und ebenso charmant wie optimistisch aufs Korn zu nehmen.

20:15 Uhr, Das Erste, Praxis mit Meerblick: Willkommen auf Rügen, Tragikomödie

Nicht ganz freiwillig landet die frühere Schiffsärztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) auf Rügen. Nach einigen beruflichen Rückschlägen muss Nora froh sein, in der Praxis ihres Studienfreundes Dr. Richard Freese (Stephan Kampwirth) neu anfangen zu können. Durch ihre engagierte Art, sich um Patienten zu kümmern, gerät die Medizinerin schon bald in Konflikte. So soll sie einer jungen Unfallpatientin (Sinje Irslinger) helfen, ihrem Vater (Martin Lindow) etwas zu sagen: Die 17-Jährige ist von ihrem Freund (Björn Ingmar Böske) schwanger, den der Papa mit allen Mitteln von ihr fernhalten möchte.

20:15 Uhr, ProSieben, Exodus: Götter und Könige, Bibelepos

Im 13. Jahrhundert v. Chr. lässt der Pharao Sethos I. (John Turturro) alle Israeliten in Ägypten versklaven und ihre männlichen Nachkommen im Nil ertränken. Nur ein Junge überlebt - Mose (Christian Bale). Er wächst zusammen mit dem Kronprinzen Ramses (Joel Edgerton) im Palast auf. Als dieser erfährt, dass Mose in Wahrheit ein Israelit und kein ägyptischer Prinz ist, schickt er ihn ins Exil. Wider Erwarten überlebt Moses die Flucht in die Wüste, er findet in einer Oase sogar eine neue Heimat. Doch dann erhält er von Gott den Auftrag, die Hebräer aus der ägyptischen Knechtschaft zu befreien.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Das große Zocker-Special, Quizshow

Neue Zocker, neue Fragen und neues Spiel: Beim "Zocker-Special" spielen Kandidaten, die das Risiko lieben! Im Bann der Millionen können dreiste Zocker zwei Millionen Euro gewinnen, wenn sie Nerven aus Stahl haben. Wer tritt bei Günther Jauch eine Heldenreise an? Nur wer mutig genug ist, die ersten neun der 15 Fragen ohne die Verwendung eines Jokers zu beantworten, hat die Chance, als zweifacher Millionär den Ratestuhl verlassen zu können.

20:15 Uhr, RTL II, Creed - Rocky's Legacy, Boxerdrama

Der junge Adonis Johnson (Michael B. Jordan) hat genug vom Bürojob und möchte seiner wahren Passion, dem Boxen, professionell nachgehen. Für seinen Weg zum Titel gibt er daher alles auf. Adonis, der uneheliche Sohn von Apollo Creed, einem ehemaligen Gegner und späterer Freund von Rocky Balboa (Sylvester Stallone), bittet die altgewordene Boxerlegende "Italian Stallion", ihn zu trainieren. Die Trainingseinheiten machen sich bezahlt: Adonis gewinnt seinen ersten Profikampf.