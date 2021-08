20:15 Uhr, Sat.1, 25 km/h, Komödie

Als die Brüder Georg (Bjarne Mädel) und Christian (Lars Eidinger) auf der Beerdigung ihres Vaters nach 30 Jahren aufeinandertreffen, ist von Wiedersehensfreude keine Spur. Trotzdem entschließen sich die beiden dazu, sich ihren Jugendtraum zu erfüllen und auf ihren Mofas eine Tour durch Deutschland zu machen. Doch bei derart unterschiedlichen Charakteren ist Ärger schon programmiert.

20:15 Uhr, Das Erste, Hanne, Drama

Am ersten Tag nach ihrer Pensionierung wird Hanne Dührsen (Iris Berben) bei einer medizinischen Routineuntersuchung mit dem Verdacht auf eine schwere Krankheit konfrontiert. Erst am folgenden Montag wird sie die Diagnose bekommen, die über Leben und Tod entscheidet. Hanne entschließt sich, niemandem etwas zu sagen. Das Wochenende verbringt sie in einem Hotel in einer ihr fremden Stadt. Ohne Plan lässt sie sich einfach treiben und hat Begegnungen, zu denen es sonst nie gekommen wäre.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelshow

Drei Einzeldates an einem Tag und der erste Kuss der Staffel - die Liebesreise nimmt Fahrt auf! Nachdem die Bachelorette mit einem Mann ein besonders süßes Date verbracht und den wohl leckersten Kuchen der Insel getestet hat, begibt sich ein anderer Mann mit Maxime auf eine Bootsfahrt, bevor Einzeldate Nummer drei ein romantisches Dinner bereithält. Auf einem Cessnaflug fällt der erste Kuss. Doch ist der so, wie ihn sich Maxime vorgestellt hat?

20:15 Uhr, kabel eins, Codename U.N.C.L.E., Actionfilm

Der Kalte Krieg ist in vollem Gange, als die Großmächte USA und Russland zwei Agenten mit einem gemeinsamen Fall betrauen. Unter dem Codenamen U.N.C.L.E. versuchen CIA-Agent Napoleon Solo (Henry Cavill) und KGB-Agent Illya Kuryakin (Armie Hammer) eine geheime Verbrecherorganisation auffliegen zu lassen, die Atomwaffen herstellt. Die Automechanikerin Gaby (Alicia Vikander) aus Ostberlin ist dabei ihr Schlüssel zu der Organisation.

20:15 Uhr, 3Sat, Die Toten vom Bodensee: Die Braut, Krimi

Die Kommissare Hannah Zeiler (Nora von Waldstätten) und Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) werden zu einem Naturschutzgebiet am See gerufen, an dem eine traditionelle Brautentführung in einem brutalen Mord endete. Nach verzweifelter Suche fand der Bräutigam seine Braut erschlagen an einen toten Baum am Ufer gefesselt, umgeben von Schilf und den Schreien der Kormorane. Die Tote war in einer Gruppe Tierschützer aktiv, die sich mit den Bodensee-Fischern einen erbitterten Kampf um die seltenen Vögel lieferte.