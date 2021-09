"Zur Hölle mit den anderen": Erik (Holger Stockhaus) will Steffen (Felix Knopp) zeigen, dass er sich mindestens so gut mit seinem Sohn versteht wie der mit seiner Tochter.

TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste, Zur Hölle mit den anderen, Gesellschaftssatire

Die Vollzeitmutter Sandra Schätzle (Mira Bartuschek) trifft auf ihre alte Freundin, die Controllerin Katrin Krämer (Britta Hammelstein). Sandras Ehemann Erik Schätzle (Holger Stockhaus) - mittelständischer Unternehmer - trifft auf den linkspolitischen Journalisten in Elternzeit Steffen Krämer (Felix Knoop). Nach einem zufälligen Wiedersehen laden Schätzles die Krämers am Wochenende zu sich nach Hause ein und so treffen auch die beiden Kinder aufeinander: Sandras fast vierjähriger Sohn Frederick und die dreijährige Tochter der Krämers, Fatme. Die Begegnung ist zunächst herzlich, doch hinter der Selbstsicherheit der vier Mittdreißiger bröckelt es und der anfangs idyllische Nachmittag im Garten läuft auf ein Fiasko zu.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochshow

Die besten Hobby- und Profiköche aus ganz Deutschland treten in den kulinarischen Wettstreit. Jedes Gericht muss auf einem einzigen Löffel angerichtet werden und in Sachen Geschmack und Präsentation überzeugen. Wer ergattert einen Platz in den Teams von Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin?

20:15 Uhr, ZDF, Stralsund: Medusas Tod (2/2), Krimi

Die Ermordung eines Mannes in den Wäldern Stralsunds und das Verschwinden eines kleinen Mädchens beschäftigen Thomas Jung (Johannes Zirner) und sein Team. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen? Die Ermittlungen führen zu einem nur scheinbar abgeschlossenen Fall. Es geht um brisante Akten der Wendezeit. Als Nina (Katharina Wackernagel) und ihre Kollegen von höherer Stelle ausgebremst werden, liegt die Vermutung nahe, dass Informationen unter Verschluss gehalten werden sollen.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelsoap

Die Dream Dates stehen an und Maxime erkundet die griechische Insel Zakynthos zu Land, Wasser und aus der Luft: Nach einem Helikopterflug auf dem 1. Dream Date führt sie Date Nummer zwei im Campervan durch die malerische Landschaft, bevor ein Yachtausflug auf dem 3. Dream Date für Abkühlung sorgt. Ein romantisches Dinner, Zeit zu zweit bei anschließender Übernachtung und ein idyllisches Frühstück runden die Dates ab. Doch wer schafft es ins Finale?

Heute stellt sich die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in "Die ProSieben-Bundestagswahl-Show" mit Louis Klamroth live einer besonderen Herausforderung im Wahlkampf. Gemeinsam mit zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern fühlt Moderator Louis Klamroth der potentiellen neuen Regierungschefin auf den politischen und den privat-politischen Zahn.