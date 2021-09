20:15 Uhr, Das Erste, Die Unschuldsvermutung, Komödie

Vorfreude in Festspiel-Salzburg: Die Neuinszenierung des "Don Giovanni" ist in den Endproben, die Ankunft des berühmten Dirigenten Marius Atterson (Ulrich Tukur) steht unmittelbar bevor. Unglücklicherweise fühlt sich der nicht minder berühmte Opernregisseur David Roth (Simon Schwarz) in einer Probe dermaßen provoziert, dass er sich mit seiner Unbeherrschtheit ins Abseits schießt. Die Festspielpräsidentin bleibt cool und überredet Beate Zierau (Catrin Striebeck) - eine zu Recht als besonders schwierig geltende Regisseurin - in die Produktion einzusteigen. Eine pikante Wahl, denn Atterson und Zierau waren mal verheiratet.

20:15 Uhr, ZDF, Der Kommissar und das Meer: Aus glücklichen Tagen, Krimi

Ein Mord und ein Einbruch in Visby auf Gotland führen zu einem alten Polizisten-Selbstmord: Kommissar Anders (Walter Sittler) muss sich fragen, ob er in der Vergangenheit einen Ermittlungsfehler begangen hat. Eine lokale Einbruchsserie mündet im Mord an einem Hausbesitzer. Robert Anders und sein Team untersuchen den Fall. Unterstützung liefert Polizist Sigge (Matti Boustedt), den keiner leiden kann, weil er einen Kollegen auf der Insel Farö für einen Mörder hält.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochshow

Gastjurorin Viktoria Fuchs bewertet heute die Fertigkeiten der Kandidatinnen und Kandidaten, die in der ersten Runde zeigen müssen, welche herbstlichen Köstlichkeiten sie aus Kürbis und Sternanis, Traube und Balsamico, Schwarzwurzel und Chicorée sowie Birne und Topinambur zaubern. Anschließend kommen im Solokochen Viktorias Geheimzutaten aus dem Schwarzwald ins Spiel. Wer kreiert aus Steinpilzen, Tannenhonig und Preiselbeeren den schmackhaftesten vegetarischen Löffel?

20:15 Uhr, kabel eins, Cowboys & Aliens, Sci-Fi-Western-Mystery

Mitten im Wilden Westen kommt ein namenloser Fremder (Daniel Craig) 1873 in das staubige Städtchen Absolution in Arizona. Doch genauso wenig wie der Mann über seine eigene Identität Bescheid weiß, weiß er, wie er an das Metallband an seinem Arm kam. Der Ärger mit dem Sheriff und Rinderbaron Colonel Dolarhyde (Harrison Ford) lässt nicht lange auf sich warten, als dieser in ihm den gesuchten Outlaw Jake Lonergan erkennt. Doch gerade als Jake ins Gefängnis gebracht werden soll, fallen brutale Aliens über den Ort her. Mit ihren Raumgleitern fangen sie Einheimische ein und legen nebenbei alles in Schutt und Asche.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Bauch, Beine, Po, Krimi

In einem Vergewaltigungsprozess wird Micki Hobelmeyer (Jörg Schüttauf) freigesprochen. Wilsberg (Leonard Lansink) traut dem Urteil nicht. Er kennt Micki noch aus Studienzeiten und ist nicht gut auf ihn zu sprechen. Die Klägerin Andrea Schröder (Daniela Wutte) ist fassungslos: Wie konnte die psychologische Gutachterin Dorith Magunsky (Rebecca Immanuel) ihre Glaubwürdigkeit so grundlegend in Frage stellen? Kaum ist der Prozess vorbei, wird Dorith Magunsky von anonymen Angreifern terrorisiert.