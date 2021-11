20:15 Uhr, Das Erste, Die Luft, die wir atmen, Drama

An einem klirrend kalten Wintertag besuchen mehrere Gäste ihre Angehörigen in einem Altersheim im Frankfurter Umland: Während Florist Klaus (Rainer Bock) seine an Parkinson erkrankte Frau Sylvia (Ruth Reinecke) überreden möchte, wieder in ihr gemeinsames Heim zurückzuziehen, um sich von ihm pflegen zu lassen, will Alisa (Bernadette Heerwagen) ihren dementen Vater Martin (Gerd Wameling) davon überzeugen, ihr eine Vollmacht für sein Konto auszustellen. Als kurz darauf das Wetter umschlägt und Blitzeis über den Landstrich hereinbricht, bleiben die Gäste unerwartet über Nacht stecken.

20:15 Uhr, ZDF, Bares für Rares, Show

Horst Lichter begrüßt auf Schloss Drachenburg Menschen, die kuriose Kleinigkeiten und sagenhafte Schätze veräußern möchten. Verstärkung erhält er von dem Händler- und Expertenteam. Dieses Mal bieten Moderatorin Anne Gesthuysen und Journalist Frank Plasberg ein leuchtendes Objekt aus Plasbergs Sammlung an, das seit dem letzten Umzug des Ehepaares sein Dasein im Keller fristet. Höchste Zeit, das zu ändern.

20:15 Uhr, RTLzwei, Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr, Actionthriller

Mike Banning (Gerard Butler) vom Secret Service ist Bodyguard des Präsidenten (Aaron Eckhart) und seiner Familie. Als er den Unfalltod der First Lady nicht verhindern kann, degradiert der Präsident ihn in das Finanzministerium. Als im Oval Office eine Versammlung mit den wichtigsten Staatsmännern Südkoreas stattfindet, wird das Weiße Haus von terroristischen Nordkoreanern gestürmt. Banning, der sich in unmittelbarer Nähe befindet, sieht seine Chance. Ohne zu zögern begibt er sich in die Gefahrenzone, um das Leben des Präsidenten zu retten.

20:15 Uhr, RTL, Unbreakable - Wir machen Dich stark!, Realityshow

Nachdem in Kapitel 2 mit allem Negativen aufgeräumt wurde, richtet sich der Fokus nun auf das Positive und ins Hier und Jetzt. Die zehn Prominenten werden sich ihrer positiven Eigenschaften bewusst und widmen sich dem, was gut in ihrem Leben ist. Sie erfahren, welche Ressourcen sie haben und lernen, diese neu gefundene Energie einzusetzen und zu verstärken. Entsprechend ausgerichtet sind die körperlichen und mentalen Herausforderungen.

23:00 Uhr, NDR, Kranitz: Bei Trennung Geld zurück, Comedyserie

Für Kranitz ist eine Ehe nichts anderes als ein Auto, das sich mit den richtigen Reparaturen wieder flottmachen lässt. Mit diesem Ansatz kann der Kraftfahrer Dennis sofort etwas anfangen, zumal er ebenso wie seine Ehefrau Nyota (Mercy Dorcas Otieno) einen beziehungstechnischen Totalschaden verhindern möchte. Für Dennis (Aurel Manthei) ist der Reparaturauftrag klar: Nyota soll ihre Rolle als Hausfrau und Mutter wie zu besten Zeiten ausfüllen! Als Nyota bereits bei der ersten Sitzung ihre Untreue zugibt, sieht sich Kranitz (Jan Georg Schütte) auf dem richtigen Weg.