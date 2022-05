20:15 Uhr, ZDF, Vier, Krimi

Hochwasser in Krumau am Kamp: Im Keller des seit Langem unbewohnten Hofes der Familie Trummler werden drei Säuglingsleichen gefunden, zwei Mädchen und ein Junge. Die Kinder sind gleich nach der Geburt erstickt und an Ort und Stelle verscharrt worden. Die Kindstode sind über zehn Jahre her. Den Trummlers eilt ein dunkler Ruf voraus. Mehr als einmal fällt das Wort "verflucht" im Ort: Nach dem spurlosen Verschwinden der Tochter Claudia vor 20 Jahren - sie war zu dem Zeitpunkt gerade elf Jahre alt - hat sich der Familienvater erhängt.

20:15 Uhr, Das Erste, Männertreu, Drama

Georg Sahl (Matthias Brandt), einer der letzten großen Zeitungsverleger mit liberal-konservativem Qualitätsanspruch, bekommt über die Frankfurter Oberbürgermeisterin (Margarita Broich) das Angebot unterbreitet, Bundespräsident zu werden. Weder Georgs Ehefrau Franziska (Suzanne von Borsody), noch seine junge Geliebte Nina (Peri Baumeister), sind erbaut davon, dass sich nun einiges ändern wird. Als Georg in eine Talkshow eingeladen wird, reist ihm Nina bis ins Hotel hinterher. Nach einem heftigen Streit im Hotelzimmer rennt Nina auf die Straße, wird von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Empörungscomedy

Deutschland und die Digitalisierung - zwei Dinge, die nicht immer gut zusammenpassen. Mario Barth versucht in Berlin zum Beispiel einen zeitnahen Bürgertermin zu ergattern und ist fassungslos, dass man viele Dinge immer noch nicht online erledigen kann. Auch bei der Testphase des bundesweiten elektronischen Rezeptes und der E- Akte in Berlin deckt Barth die schleppende Digitalisierung und jede Menge Steuerverschwendung auf.

20:15 Uhr, VOX, Weil wir Champions sind, Komödie

Basketballtrainer Andreas (Wotan Wilke Möhring) wird zu Sozialstunden verdonnert. Fortan soll er kognitiv beeinträchtigte Spieler trainieren. Eine echte Herausforderung für den erfolgsverwöhnten Bundesligatrainer. Das erste Training? Eine Katastrophe - zumindest für Andreas. Doch der Zusammenhalt, das Miteinander und die unbändige Lebensfreude seines Teams zeigen ihm schon bald, dass es Wichtigeres im Leben gibt, als zu gewinnen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Russisches Roulette, Krimi

Wilsberg (Leonard Lansink) schuldet dem Finanzamt mehrere tausend Euro an Nachzahlungen. Dazu wird er auch noch in einen Autounfall verwickelt, bei dem eine junge Anhalterin zu Tode kommt. Woher kommen die 20.000 Euro, die die Verstorbene bei sich trug? Und was hat es mit dem Unfallfahrzeug auf sich? Der Fahrer des LKWs ergreift die Flucht, und aus dem Laderaum klettern spärlich gekleidete russische Damen, die sofort im Wald verschwinden. Umso überraschter ist Wilsberg, als just diese Russinnen am nächsten Morgen im Antiquariat auftauchen und ihn um Hilfe bitten.