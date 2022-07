© 2014 Warner Bros., Entertainment Inc.

"American Sniper": U.S. Navy SEAL Chris Kyle (Bradley Cooper) bei seinem Einsatz im Irak.

TV-Tipps am Mittwoch

Vorschau TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, kabel eins, American Sniper, Militärdrama

Chris Kyle (Bradley Cooper) ist Scharfschütze und tötet in Afghanistan und im Irak 160 Menschen durch gezielte Schüsse. In seiner Heimat als Held gefeiert, zweifelt er jedoch an seinem Leben, den Entscheidungen und vor allem an seinen Taten. Chris wird immer mehr zu einem nervlichen und psychischen Wrack, sodass er beschließt, einen neuen Weg einzuschlagen.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Flut - Chronik eines Versagens, Doku

Mindestens 189 Menschen kamen im vergangenen Sommer bei der Flutkatastrophe ums Leben, die sich vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz abspielte. Es war eine der größten Naturkatastrophen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Auch wenn viele von einer Jahrtausend-Flut sprechen: Wetterexperten rechnen damit, dass sich solche Ereignisse wegen des Klimawandels künftig häufen werden. Umso wichtiger ist jetzt eine Antwort auf die Frage: Was ist damals schiefgelaufen?

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelshow

Nach einem actionreichen Gruppendate am Strand läutet die Bachelorette einen romantischen Abend mit einem der Männer ein. Bei intensiven Gesprächen und einer spektakulären Feuershow kommen sich die beiden näher. Doch auch beim folgenden Einzeldate knistert es - und die Bachelorette teilt mit dem Mann ein ganz besonderes Geheimnis. Welche Auswirkungen das auf ihre Entscheidung in der fünften Nacht der Rosen haben wird?

20:15 Uhr, 3Sat, Kommissar Wallander: Mittsommermord, Krimi

Eine Clique von Teenagern wollte in Kostümen des 18. Jahrhunderts den mythenumrankten Mittsommer feiern und ist verschwunden. Für Kommissar Wallander (Kenneth Branagh) zunächst kein Grund zur Besorgnis - ein halbes Dutzend Postkartengrüße belegen, dass die jungen Leute offenbar auf einem spontanen Trip durch Europa sind. Als einige Monate später ihre halb verwesten Leichen in einem Naturschutzgebiet gefunden werden, steht die Polizei vor einem Rätsel. Unbegreiflich ist für Wallander auch der Mord an seinem Kollegen Svedberg (Tom Beard).

20:15 Uhr, Sat.1, Paar Love, Spielshow

In "Paar Love" ist die perfekte Beziehung bis zu 100.000 Euro wert. Denn nicht Köpfchen oder Kraft, sondern allein das Kennen der besseren Hälfte und das Zusammenspiel als Paar entscheiden über Sieg oder Niederlage. In jeder Folge stellen sich drei Paare in acht Prüfungen dem Beziehungstest von Ralf Schmitz. Nur die zwei Duos, die sich ganz genau kennen, kommen ins Finale. Und nur das Siegerpaar darf um bis zu 100.000 Euro glücklicher nach Hause gehen.