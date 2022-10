20:15 Uhr, ZDF, Bares für Rares, Trödelshow

In der Herbst-Ausgabe begrüßt Horst Lichter Menschen mit ihren besonderen Schätzchen und Schätzen auf Schloss Drachenburg. Unterstützt wird er von seinem Händler- und Expertisenteam. Auch prominente Raritätenbesitzer versuchen, vor historischer Kulisse ihre Objekte zu veräußern: ZDF-Quizmoderatorin Sabine Heinrich möchte ihre ganz persönliche royale Porzellan-Sammlung anbieten. Was werden die Experten zu dem Konvolut sagen?

20:15 Uhr, Das Erste, Lauchhammer - Tod in der Lausitz: Neue Herren, Krimiserie

Der obdachlose Verdächtige Oliver Bartko (Lucas Gregorowicz) ist in Polizeigewahrsam, gerät in der Zelle in Panik und randaliert. Ermittler Maik Briegand (Mišel Maticevic) kann es kaum ertragen, seinen Freund leiden zu sehen. Gegen alle Vorschriften bringt er ihn ins Freie, damit er sich beruhigen kann. Dort erzählt Oliver, dass er es war, der das tote Mädchen aus dem Wasser gezogen und ihre Augen mit Steinen bedeckt hat. Außerdem habe er einen dunklen Kombi gesehen. Als Maiks Kollegin Annalena (Odine Johne) Oliver zurück in die Zelle bringen will, eskaliert die Situation, mit schlimmen Folgen für Oliver.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochshow

Heute feiert "The Taste" zum Jubiläum die einzelnen Juroren. Was lassen sich die Köche für den weitgereisten und perfektionistischen Tim Raue, den modernen Alexander Kumptner, den bodenständigen Frank Rosin und den humorvoll und regional geprägten Alexander Herrmann einfallen? Und wie schlagen sie sich bei der Verarbeitung der zu den Coaches passenden Geheimzutaten oder der nordischen Lieblingszutaten von Gastjurorin Cornelia Poletto?

20:15 Uhr, kabel eins, Gran Torino, Drama

Nach dem Tod seiner Frau hält der verbitterte Koreakriegsveteran Walt Kowalski (Clint Eastwood) allein die Stellung in seinem heruntergekommenen Detroiter Vorortviertel, in dem jugendliche Banden ihr Unwesen treiben. Seinen neuen Nachbarn, die einer asiatischen Minderheit angehören, begegnet der polnischstämmige Einzelgänger mit offenem Rassismus. Zunächst finden seine Vorurteile Bestätigung. Doch dann wendet sich das Blatt.

20:15, ZDFneo, Wilsberg: Hengstparade, Krimi

Richard Breiderhoff (Hannes Wegener) ist angeklagt, seine Frau getötet zu haben. Währenddessen hat Anna Springer (Rita Russek) ein Blind Date mit dem Bruder von Richard. Dieser hat jedoch Böses im Sinn. Als Anna rausfindet, wer er wirklich ist, sperrt er sie in einem Keller ein. Karsten (Peter Davor) nötigt sie, Georg Wilsberg (Leonard Lansink) anzurufen, damit der Richards Unschuld beweist. Wilsberg merkt sofort, dass Anna in Gefahr ist, und macht sich auf die Suche nach dem Versteck.