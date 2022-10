"Lauchhammer - Tod in der Lausitz": Maik Briegand (Mišel Matičevič) mit Jackie Briegand (Ella Lee, M.) und Daniela Briegand (Julischka Eichel).

TV-Tipps am Mittwoch

Vorschau TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste, Lauchhammer - Tod in der Lausitz: Seilschaften Krimiserie

Die Veröffentlichungen zu Ramonas Tod haben Maik Briegands (Mišel Maticevic) Vater Karl (Uwe Preuss), der auch einst Polizist war, aufgeschreckt. Vor 30 Jahren ermittelte er im Fall "Katti". Sie war die Jugendliebe seines Sohnes und starb damals unter mysteriösen Umständen. Maik will von seinem Vater wissen, warum er sich jetzt wieder mit Kattis Tod beschäftigt. Karl erklärt, dass ihm damals die Spezialkommission der Staatssicherheit den Fall aus den Händen genommen hatte. Später hieß es dann, Kattis Tod sei ein Unfall gewesen.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Unter dem Motto "Fusionsküche" testet Gastjuror The Duc Ngo heute die Fähigkeit der Kandidaten, Kochtraditionen aus unterschiedlichen Ländern miteinander zu verbinden. Welche Kreationen ergeben sich z.B. aus der chinesischen und französischen Küche? Im Solokochen gilt es anschließend, Majoran, Kaffirlimetten-Blätter sowie Ducs Lieblingsgewürz Kreuzkümmel zu kombinieren bis im Entscheidungskochen BBQ-Aromen auf den Löffel gebracht werden müssen, die Duc schmecken!

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Empörungscomedy

Im Sekundentakt werden öffentliche Gelder in Deutschland mit vollen Händen zum Fenster herausgeworfen. Dem Behördenirrsinn sind dabei keine Grenzen gesetzt. Aber ein Team von prominenten Spürnasen hört nicht auf, dem Verpulvern von Steuergeldern Widerstand zu leisten: Mario Barth kehrt zurück - mit brandneuen Folgen seiner Erfolgsshow.

20:15 Uhr, kabel eins, Space Cowboys, Abenteuerkomödie

Ein russischer Satellit hat seine Umlaufbahn verlassen und droht, auf die Erde zu stürzen. Er muss dringend umgesteuert werden, sonst gibt es eine Katastrophe. Nur der pensionierte Konstrukteur Corvin (Clint Eastwood) ist noch mit der Steuerung vertraut und erklärt sich bereit, zu helfen. Jedoch nur unter der Bedingung, dass er zur Reparatur mit seinem alten Team ins All fliegen darf. Wird es den in die Jahre gekommenen Astronautenanwärtern gelingen, rechtzeitig für den Einsatz fit zu werden?

20:15 Uhr, NITRO, After Earth, Sci-Fi-Action

Eine globale Katastrophe zerstörte vor über 1.000 Jahren die Erde. Der Menschheit gelang es jedoch, sich auf den Planeten Nova Prima zu retten. Bei einem Routineflug, der außer Kontrolle gerät, müssen General Cypher Raige (Will Smith) und sein Sohn Kitai (Jaden Smith) auf der völlig veränderten Erde notlanden. Cypher wird bei dem Absturz verletzt und so ist es an Kitai, sich alleine zu dem 100 Kilometer entfernten Heck ihres Raumschiffes durchzuschlagen. Doch der Weg zurück ist eine Odyssee. Es gibt keinen Sauerstoff mehr und das veränderte Klima hat auch bei den Tieren schreckliche Veränderungen hervorgerufen.