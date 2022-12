TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste, Das Weihnachtsschnitzel, Komödie

Die Freunde Günther Kuballa (Armin Rohde) und Wolfgang Krettek (Ludger Pistor) wollen ihre Schnitzelbude schließen, in Rente gehen und in Zukunft auf ihre gemeinsamen, aufreibenden Abenteuer verzichten. Doch ausgerechnet an ihrem letzten Arbeitstag kurz vor Heiligabend überfällt sie ein Weihnachtsmann und beraubt sie sämtlicher Erlöse aus dem Verkauf des Schnitzelbuden-Mobiliars. Der Dieb muss gefunden werden! Getarnt als Weihnachtsmänner machen sich die ungleichen Freunde im vorweihnachtlichen Dortmund auf die Suche.

20:15 Uhr, RTL, Der Preis ist heiß, Spielshow

Die Show der phantastischen Preise ist 2022 zurückgekehrt: Die Neuauflage des Showklassikers "Der Preis ist heiß" mit Original-Moderator Harry Wijnvoord kommt jetzt mit einem Weihnachtsspecial aus dem festlich dekorierten Studio ins Programm. Während Harry im schicken Anzug moderiert, trägt Announcer Thorsten Schorn einen herrlich kitschigen Weihnachts-Strickpulli, die Assistenten, Kandidaten und das Publikum sind ebenfalls weihnachtlich gekleidet.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Verurteilten, Gefängnisdrama

Obwohl er unschuldig ist, wird der Bankangestellte Andy Dufresne (Tim Robbins) im Jahr 1947 wegen Mordes an seiner Frau und ihrem Geliebten zu zweimal lebenslänglich verurteilt. Im "Shawshank", dem Staatsgefängnis von Maine, erwartet den stillen und in sich gekehrten Mann eine harte Zeit. Der heimtückische Gefängnisdirektor Norton (Bob Gunton) und der sadistische Wärter Captain Hadley (Clancy Brown) machen sich einen Spaß daraus, unbequeme Insassen mit harten Strafmaßnahmen zu quälen.

20:15 Uhr, arte, Der englische Patient, Melodrama

Italien, vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Die frankokanadische Krankenschwester Hana (Juliette Binoche) erklärt sich bereit, in einem verlassenen Kloster einen transportunfähigen Patienten (Ralph Fiennes) zu pflegen. Der Mann ist nach einem Flugzeugabsturz am ganzen Leib schwer verbrannt und hat nur noch kurze Zeit zu leben. Da er seine Erinnerung verloren hat und nichts über seine Identität bekannt ist, nennt man ihn nur den "englischen Patienten".

22:25 Uhr, 3Sat, Inspector Mathias - Mord in Wales: Die Brücke des Teufels, Krimi

Der Polizist Tom Mathias (Richard Harrington) hat seine neue Stelle als Chief Inspector einer walisischen Küstenstadt kaum angetreten, da wird er mit einem grausigen Fall konfrontiert: Eine ältere Dame ist spurlos verschwunden, riesige Blutlachen in ihrem Haus deuten auf ein furchtbares Verbrechen hin. Bei seinen Ermittlungen findet Mathias heraus, dass die Frau einst ein Waisenhaus leitete und bei den Kindern wegen ihrer unerbittlichen Härte gefürchtet war. Aber dies bleibt nicht das letzte dunkle Geheimnis, auf das der Inspector in der walisischen Provinz stößt.