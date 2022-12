20:15 Uhr, ZDF, Erzgebirgskrimi: Ein Mord zu Weihnachten, Krimi

Als die Bergmannskapelle mit Saskia Bergelt (Teresa Weißbach) und ihrem Vater Georg (Andreas Schmidt-Schaller) im verschneiten Erzgebirge zur Mettenschicht in den Stollen einzieht, hören sie einen Todesschrei. Bernhard Markert (Thomas Mehlhorn), Geschäftsführer der größten Manufaktur für Erzgebirgskunst im Ort, wurde ermordet. Ein Räuchermännchen in seiner Jackentasche gibt Rätsel auf. Die Kommissare Winkler (Kai Scheve) und Szabo (Lara Mandoki) ermitteln auf dem Weihnachtsmarkt inmitten von Schwibbögen.

20:15 Uhr, kabel eins, Der gestiefelte Kater, Digitaltrick-Abenteuerkomödie

Der gestiefelte Kater wird von seinem besten Freund Humpty Dumpty in einen Bankraub verwickelt. Auf der Flucht erfährt er, dass ein Verbrecherpaar im Besitz der Zauberbohnen ist, nach denen er schon lange sucht. Pflanzt man diese ein, wachsen sie hoch in den Himmel, bis zu einem Schloss. Dort lebt die Gans, die goldene Eier legt. Allerdings ist der gestiefelte Kater nicht der Einzige, der in den Besitz der goldenen Eier gelangen will: Auch Katzendame Kitty Samtpfote und Humpty Dumpty sind hinter den Eiern her.

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Ho Ho Ho!, Krimi

Die Weihnachtszeit wird für die Schwanitzer nicht gerade besinnlich. Als die Fähre ihren Betrieb einstellt und der Deich im Nachbardorf bricht, ist der Ort von der Außenwelt abgeschnitten. Dann erschießt ein Unbekannter den Weihnachtsmann und das Fest gerät vollends in Gefahr. Freizeit-Weihnachtsmann Martin ist für seinen Kumpel eingesprungen - galt der tödliche Schuss ihm?

20:15 Uhr, RTLzwei, Liebe braucht keine Ferien, Romanze

Die erfolgreiche Unternehmerin Amanda (Cameron Diaz) und die Journalistin Iris (Kate Winslet) haben beide kein Glück in der Liebe. Über einen Zufall lernen sich die beiden Frauen kennen und entscheiden kurzerhand, während der Weihnachtsferien, ihr Haus mit der jeweils anderen zu tauschen. Wie sehr sich durch diesen Entschluss das Leben der beiden Singles verändern wird, hätte keine der beiden jemals vermutet.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Prognose Mord, Krimi

Die Geburtstagsfeier von Steuerfahnder Matthias Lehnhoff nimmt nach einem Streit mit seiner Frau ein jähes Ende. Wilsberg (Leonard Lansink) und Ekki (Oliver Korittke) finden Lehnhoff kurz darauf tot in der Nähe der Gaststätte. Neben der Leiche kniet, mit Pistole in der Hand, Ehefrau Hanna. Für Kommissarin Anna Springer und ihren Kollegen Overbeck ist die Sache klar: Hanna Lehnhoff hat ihren Mann erschossen. Doch ist vielleicht alles ganz anders, als es scheint?