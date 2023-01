20:15 Uhr, Das Erste, Bonn - Alte Freunde, neue Feinde, Dramaserie

Im Innenministerium findet ein Treffen zwischen John (Sebastian Blomberg), Gehlen (Martin Wuttke), Kanzleramtsminister Globke (Sascha Nathan) und Innenminister Schröder (Christian Erdmann) statt. John wird wegen Wolfgangs "unsanften" Verhörmethoden bei Fälscher Heimann (Moritz Führmann) zur Rede gestellt. Unterdessen trifft Wolfgang (Max Riemelt) in Belgien seinem Kontaktmann vom Mossad, der die "Heimann-Liste" entschlüsseln konnte. Mit dem israelischen Agenten handelt er einen Deal aus: Das Verteidigungsministerium bekommt Brunner (André Eisermann), der Mossad alle anderen Kriegsverbrecher auf der Liste.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

In dieser Folge wird aus der klassischen Focaccia ein kulinarisches Kunstwerk! Während der Hefeteig geht, heißt es: Ran ans Gemüse! Dieses muss kunstvoll in Form geschnitzt und für das geplante Motiv dekorativ drapiert werden. In der technischen Prüfung backen die Promis Bettys Lieblingstorte: Ungarns Dobostorte. Schaurig schön wird's in der Highlight-Aufgabe! Ob Motiv oder 3D: Der Fokus liegt auf einem kreativen, detailreichen Dekor mit Gruseleffekt und jeder Menge Humor.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Vaterfreuden, Krimi

Wilsbergs (Leonard Lansink) Freund Ekki (Oliver Korittke) braucht dringend Hilfe. Ekkis Ex-Freundin Silke Sestendrup (Nadja Becker) stellt ihm seine Tochter Hanna (Charlotte Schliewe) vor. Ekki soll rückwirkend für die letzten sechs Jahre Unterhalt zahlen. Und als wäre das noch nicht genug, wird Ekki bei der anstehenden Beförderung übergangen. Ausgerechnet Alex Holtkamp (Ina Paule Klink), Wilsbergs Patentochter, vertritt Silke Sestendrup im Unterhaltsstreit gegen Ekki. Immerhin willigt Wilsberg ein, Ekki zu helfen, und seine Kollegin Lavinia (Ina Paule Klink) genauer unter die Lupe zu nehmen, die anstelle von Ekki befördert wurde.

20:15 Uhr, kabel eins, Blood Diamond, Abenteuerdrama

Der Fischer Solomon Vandy (Djimon Hounsou) wird in den 90er-Jahren während des Bürgerkriegs in Sierra Leone entführt und zur Arbeit in Diamantminen gezwungen. Dort findet er einen seltenen rosa Rohdiamanten, versteckt ihn und berichtet später im Gefängnis dem Söldner Danny Archer (Leonardo DiCaprio) davon. Nach seiner Flucht bricht Archer mit der US-Journalistin Maddy Bowen (Jennifer Connelly) auf, um Solomon in den von Rebellen kontrollierten Unruheprovinzen zu suchen.

23:15 Uhr, kabel eins, Black Hawk Down, Action

3. Oktober 1993 in der somalischen Hauptstadt Mogadischu: Bürgerkrieg und Chaos herrschen in der Stadt - und über allem thront der Warlord Aidid. Die USA wollen seinem Regime ein schnelles Ende bereiten. Ihr Plan: Mit Hubschraubern und nachrückenden Bodentruppen in sein Quartier vordringen. Doch der Kampf in den Straßen Mogadischus gerät außer Kontrolle. 16 Stunden eines verlustreichen Kampfes enden für die US-Truppen in einem Desaster.