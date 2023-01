20:15 Uhr, Das Erste, Die Verteidigerin - Der Gesang des Raben, Krimi

Fünfeinhalb Jahre sitzt Samuel Brunner (Gustav Schmidt) bereits wegen eines Tötungsdelikts im Gefängnis, als der zufällige Fund der Leiche ihn entlastet. Die erfahrene Pflichtverteidigerin Anna Notrup (Martina Gedeck) sieht eine Chance für ein Wiederaufnahmeverfahren. Samuel selbst ist skeptisch, und Anna versteht auch warum, als sie den Fall und seine Bearbeitung in dem abgelegenen Schwarzwalddorf rekonstruiert. Unbeeindruckt vom abweisenden Verhalten der Einheimischen, legt Anna Schlamperei und Vorverurteilungen der damaligen Ermittlungen frei.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow

In dieser Folge erlebt der Gugelhupf ein modernes Revival. Der beliebte Napfkuchen schlüpft durch kreative Backformen in völlig neue Looks! In Christians Technischer Prüfung wird anschließend der rustikale Rüblikuchen zur edlen Patisserie-Schnitte. Die größte Schwierigkeit liegt dabei beim exakten Schichten. Und in der Highlight-Aufgabe dürfen die prominenten Kandidat:innen schließlich ihre Torte selbst anschneiden - und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise.

20:15 Uhr, kabel eins, Gangster Squad, Thriller

Um dem skrupellosen Gangsterboss Mickey Cohen das Handwerk zu legen, stellt der Cop O'Mara (Josh Brolin) ein schlagkräftiges Team von Polizisten zusammen, die das organisierte Verbrechen bekämpfen. Dem gewieften Dandy Sgt. Jerry Wooters (Ryan Gosling), dem erfahrenen Scharfschützen Max Kennard (Robert Patrick) und dessen Schützling Ramirez (Michael Peña), dem Abhör-Spezialisten Keeler (Giovanni Ribisi) und dem aufrechten Harris (Anthony Mackie) gelingen bald erste Erfolge. Doch dann verguckt sich einer von ihnen in die Geliebte des Mafiabosses und gefährdet dadurch die Zukunft der Truppe.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Alles Lüge, Krimi

Auf dem Wochenmarkt wird Ekki (Oliver Korittke) von einem säumigen Steuerzahler angegriffen. Der Zeuge Paul Schlächter (Wolfgang Maria Bauer) stürzt bei dem Versuch, Ekki zu helfen und verletzt sich leicht. Wilsberg (Leonard Lansink) bringt ihn kurzerhand zu der Ärztin Dr. Britta Lüders (Brigitte Zeh). Sie bittet Wilsberg um Hilfe. Oliver Busch, ein ehemaliger Patient, verbreitet im Netz Lügen über die Ärztin. Wilsberg verspricht, den Fall unter die Lupe zu nehmen. Doch als Wilsberg die Wohnung des Enthüllungsjournalisten und Ex-Junkies Oliver Busch betritt, ist dieser tot.

22:25 Uhr, kabel eins, Batman Begins, Superheldendrama

Oscar-Gewinner Christian Bale spielt die Rolle der berühmtesten Fledermaus der Filmgeschichte: Bruce Wayne sieht als kleiner Junge die Ermordung seiner Eltern und wird künftig von seinem Butler Alfred aufgezogen. Er geht nach Asien, wo ihn Henri Ducard und Ra's Al Ghul in die Kampfkunst einführen. Als er erfährt, dass Gotham City ausgelöscht werden soll, kehrt er zurück. Zusammen mit Alfred kreiert er sein Image als Batman und jagt die Verbrecher in seiner Heimatstadt.