20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Ungebetene Gäste, Krimi

Wilsberg (Leonard Lansink) und Ekki (Oliver Korittke) werden von Juristin Dr. Tessa Tilker (Patricia Meeden) zu einem Mittagessen in einem Wasserschloss eingeladen. Als ein weiterer Gast eintrifft, gerät Tessa plötzlich in Panik. Sven Degen (Michael Pink) steigt aus, ein ehemaliger Straftäter, der geschworen hatte, Tessa umzubringen. Sie war diejenige gewesen, die ihn damals hinter Gitter gebracht hatte. Tessa versteckt sich, während Wilsberg und Ekki erfolglos versuchen, Degen wieder loszuwerden.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Back-Show

Das Finale von "Das große Promibacken" startet mit einer Red Velvet Variation. Typisch ist ein roter Teig in Kombination mit weißer Creme. Dieser kontrastreiche Effekt soll in ein neues Gewand transportiert werden. In der Technischen Prüfung wandern nach Christians Rezeptur Sahnelikör-Creme, Himbeerkern und Biskuit in eine Schoko-Halbkugel, die auf einem Spiegel präsentiert wird. Das Thema der Finaltorte sind bezaubernde Ballons, die mittels kreativer Techniken entstehen sollen.

20:15 Uhr, Das Erste, Düsseldorf Helau - "Wir feiern das Leben", Show

Das Comitee Düsseldorfer Carneval e. V. mit seinem Präsidenten Michael Laumen präsentiert auch in diesem Jahr des Düsseldorfer Karnevals eine hochkarätige und "narrensichere" Besetzung. Für musikalische Höhepunkte sorgen unter anderem die Swinging Fanfares der KG Regenbogen (Mottolied), Alt Schuss, De Fetzer, Kokolores, die Werstener Music Company und die Rhythmussportgruppe. Die Prinzengarden Rot-Weiss und Blau-Weiss treten zu Ehren des Prinzenpaares Prinz Dirk II. und Venetia Uåsa auf.

20:15 Uhr, kabel eins, Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit, Sci-Fi-Thriller

Als in New Orleans eine Bombe auf einem Passagierschiff explodiert, sterben hunderte Fahrgäste. Es liegt an dem ATF-Agenten Doug Carlin (Denzel Washington), den vermeintlichen Terroranschlag aufzuklären. Während der Ermittlungen weiht ihn eine FBI-Spezialeinheit in eine neue Technologie ein, die es ermöglicht, in die Vergangenheit zu schauen. Bald stellt Carlin fest, dass man das Geschehene damit auch verändern kann.

22:55 Uhr, kabel eins, Out of Time - Sein Gegner ist die Zeit, Thriller

Matt Whitlock (Denzel Washington) ist Polizeichef in einer verschlafenen Kleinstadt in Florida und hat ein geregeltes Leben. Aber seit seiner Scheidung trinkt er und beginnt eine Affäre mit der verheirateten Ann Merai (Sanaa Lathan), die von ihrem Mann Chris (Dean Cain) misshandelt wird. Als Chris und Ann Merai ermordet aufgefunden werden, ist Matt zwar der ermittelnde Beamte, landet jedoch selbst bald auf der Liste der Verdächtigen. Auf der Flucht vor seinen eigenen Leuten versucht er, den wahren Mörder zu finden.