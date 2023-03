20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelsoap

Die Liebesreise in Mexiko beginnt! Der neue "Bachelor" David Jackson sucht nach seiner Traumfrau. 23 Single-Ladys wollen Deutschlands beliebtesten Junggesellen um den Finger wickeln - und zeigen, dass sie echte Traumfrau-Qualitäten mitbringen. Bei wem sprühen schon beim ersten Aufeinandertreffen die Funken? Und wer muss bereits nach der ersten Nacht der Rosen die Heimreise antreten?

20:15 Uhr, Das Erste, Nichts, was uns passiert, Drama

Über ihre Uni-Clique lernen sich die 27-jährige Anna (Emma Drogunova) und der ein Jahr ältere Jonas (Gustav Schmidt) kennen. Die erste Anziehung führt zu einem unspektakulären One-Night-Stand, der wie der Beginn einer leichten Sommeraffäre scheint. Die Begegnungen der beiden sind aber auch von viel Reibung und Provokation geprägt. Dann passiert etwas, das das Leben der beiden vollkommen verändert: Nach einer Party mit viel Alkohol wird Anna von Jonas vergewaltigt, sagt sie. Anna ist traumatisiert, erinnert sich an ihr "Nein". Jonas dagegen erinnert sich an einvernehmlichen Sex.

20:15 Uhr, Sat.1, The sweet Taste, Kochwettbewerb

Koch und TV-Moderator Roland Trettl begleitet die Hobby- und Profiköche durch drei kulinarische Runden. Unter dem Motto "Süße Grüße aus aller Welt" startet das Teamkochen mit aromatischen Köstlichkeiten aus aller Herren Länder. Außerdem dürfen die Kandidaten im Solokochen aus Ziegenfrischkäse, Parmesan und Burrata einen süßen Löffel zaubern. Im Entscheidungskochen gilt es schließlich, ein typisch österreichisches Dessert zu servieren, das die Jury vollends überzeugt.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Die Wiedertäufer, Krimi

Mehrere Anschläge versetzen die Stadt Münster und die Kirche in Aufruhr. Das Grab eines Ex-Gärtners wurde aufgebrochen und die Gebeine in die berühmten Wiedertäuferkäfige an der Lambertikirche gelegt. Die Gruppe "Die Wiedertäufer", die die Verlogenheit der Kirche anprangert, bekennt sich zu der Aktion. Doch was will diese Gruppierung tatsächlich? Und wer steckt dahinter? Wilsberg (Leonard Lansink) ist erstaunt, als sein alter Studienfreund, jetzt Priester, Gabriel anruft und ihn bittet, ohne großes Aufsehen zu klären, wer die Wiedertäufer sind und warum sie ausgerechnet das Grab des lange verstorbenen Gärtners Fredenböck geschändet haben.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Tribute von Panem - Catching Fire, Sci-Fi-Drama

Nachdem Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson) die Hungerspiele in Panem überlebt haben und zu Helden der unterdrückten Bevölkerung geworden sind, ändert Präsident Snow plötzlich die Regeln. Bei den nächsten Spielen sollen alle bisher siegreichen Tribute gegeneinander antreten. Auch für Katniss und Peeta gibt es kein Entrinnen - sie müssen sich erneut dem brutalen Kampf stellen.