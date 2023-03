20:15 Uhr, Das Erste, Sechzehneichen, Psychothriller

Laura (Heike Makatsch) lebt mit ihrem Mann Nils (Mark Waschke) und ihrer kleinen Tochter Fanny in Frankfurt. Das Glück könnte ungetrübt sein, wären da nicht Lauras Hustenanfälle. Die schlechte Luft in der Großstadt macht ihr zunehmend zu schaffen. Als ihre allergischen Anfälle schlimmer werden, beschließt die Familie, aufs Land zu ziehen. Das Angebot einer idyllisch gelegenen "Gated Community" erscheint verlockend. Hier gibt es alles: ein schönes Haus, eine geschützte Umgebung und vor allem zauberhafte Nachbarn. Nur Laura steht der "Community" eher kritisch gegenüber. Nicht zu Unrecht.

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelsoap

Schon beim ersten Gruppendate geht es (fast) bis auf Wolke 7: Der Bachelor und vier Ladies wagen einen Fallschirmsprung. Während sich für eine Frau Zeit zu zweit mit David anschließt, wird in der Ladys-Villa bereits eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Das erste Einzeldate hält einen Tanz der besonderen Art bereit, bevor es beim nächsten Gruppendate auf einer Bulli-Tour ausgelassen zugeht. Die 2. Nacht der Rosen startet mit einer Überraschung.

20:15 Uhr, ZDF, Der Schwarm (5+6), Sci-Fi-Serie

Dr. Roche (Cécile de France) weist in Krabben, die weltweit die Küsten überrannt haben, dasselbe Bakterium nach, das an der französischen Küste über infizierte Hummer ins Trinkwasser gelangt ist. Zurück in Kiel berichten Rahim (Eidin Jalali) und Charlie (Leonie Benesch) von einem Lichtphänomen und einem Geräusch, das Jess zusammen mit ihrer Videonachricht an Charlie unbewusst aufgezeichnet hatte. Dr. Johanson (Alexander Karim) und Charlie verfolgen gebannt eine Tagung der UN in Genf, auf der Dr. Roche eine weltweite Bedrohung für die Trinkwasserversorgung voraussagt. Elektrisiert von Roches Vortrag, bittet Johanson sie und Anawak (Joshua Odjick), nach Kiel zu kommen.

20:15 Uhr, Sat.1, The sweet Taste, Kochwettbewerb

Im großen Finale von "The sweet Taste" dürfen die Hobby- und Profiköchen noch einmal ihr Können unter Beweis stellen. Neben herzhaften Süßspeise-Varianten in Kombination mit erlesenen Kräutern gilt es, ein außergewöhnliches Cocktail-Dessert zu kreieren. Im Entscheidungskochen wird außerdem eine köstliche schokoladige Nachspeise gefordert. Begleitet werden die Finalisten dabei von Christian Hümbs, Alexander Herrmann, Tim Raue, Alexander Kumptner und Frank Rosin.

20:15 Uhr, kabel eins, Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1, Sci-Fi-Drama

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) wird von den Rebellen aus der Arena der Hungerspiele gerettet. Anschließend taucht sie im unterirdischen, zerstört geglaubten Distrikt 13 unter. Als ein Krieg ausbricht, der die Zukunft von Panem bestimmen wird, muss sich Katniss entscheiden, ob sie die Rebellen im Kampf gegen das Kapitol unterstützt. Das Schicksal liegt in ihren Händen.