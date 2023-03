"Wolfswinkel": Auch in ihrer Freizeit versucht Melanie (Annett Sawallisch) für Ordnung zu sorgen.

TV-Tipps am Mittwoch

Vorschau TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste, Wolfswinkel, Drama

Melanie (Annett Sawallisch) ist Mitte 30 und bei der brandenburgischen Polizei. Ihr Revier: das flache Land zwischen Wäldern, Seen und Kanälen nördlich von Berlin. Melanie mag, wenn man sie mag, und wenn's politisch wird, hält sie sich raus. Doch das ist nicht immer leicht, wenn sich in ihrem Heimatdorf ausgerechnet ihre beste Freundin Lydia (Claudia Eisinger) mit rechten Slogans wichtigmacht und über Nacht eine Straße verschwindet. Nicht irgendeine Straße! Es ist das letzte Stück holpriges Kopfsteinpflaster hinaus zur Badestelle am Kiessee, wo vor langer Zeit Baustoff für Bunkeranlagen der Wehrmacht gefördert wurde. Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge haben hier geschuftet.

20:15 Uhr, ZDF, Da kommst Du nie drauf!, Quizshow

"Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen. Zwei prominente Rateteams spielen in zehn Runden gegeneinander um den Sieg und für einen guten Zweck. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt. Mit dabei sind Hartmut Engler, Alexandra Popp, Almuth Schult, Vanessa Mai, Smudo und Henry Maske.

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelsoap

Jetzt wird's ernst: Nach einem romantischen Einzeldate vor malerischer Kulisse wartet der Bachelor beim nächsten Gruppendate nicht alleine auf die Ladys: Seine Zwillingsschwester ist angereist, um den Liebesanwärterinnen auf den Zahn zu fühlen. Die Geschwister entscheiden gemeinsam, welche Frau den Abend mit David ausklingen lässt. Bei der nächsten Nacht der Rosen drehen einige Ladys den Spieß um - und stellen David vor vollendete Tatsachen.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?, Quizshow

Quizmaster Jörg Pilawa testet das Wissen der Deutschen: Wie clever sind die 100 Kandidaten im Studio im Vergleich zum Rest Deutschlands? Um das zu ermitteln, werden vorab repräsentative Umfragen durchgeführt. Wer schafft es, die allerletzte Frage richtig zu beantworten, deren Lösung im Schnitt nur 1% der Deutschen kennen? Der Sieger darf sich über bis zu 100.000 Euro freuen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Gefahr in Verzug, Krimi

Georg Wilsberg (Leonard Lansink) bekommt von Torsten Schmitt den Auftrag, dessen Ehefrau Elvira wegen einer angeblichen Affäre zu beschatten. Tatsächlich beobachtet Wilsberg Elvira, wie sie mit einem Mann ein Hotel betritt. Ein gewöhnlicher Auftrag, wäre da nicht gleichzeitig ein Killer, der in Münster in eben diesem Hotel unter falschem Namen eincheckt, um Elvira zu ermorden. Bei einer vorgetäuschten Geldübergabe erschießt er Elvira, doch sein zweites Opfer, Elviras Partner, kann entkommen. Vor dem Hotel wird der Killer von Kommissar Overbeck (Roland Jankowsky) während einer Dienstfahrt überfahren und kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.