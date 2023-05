TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, ZDF, Friesland - Bis aufs Blut, Krimikomödie

Ein Polizeieinsatz von Süher Özlügül (Sophie Dal) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) entpuppt sich als falscher Alarm. Hanno Schlüter (Alexander Beyer) leidet offenbar unter Verfolgungswahn, vom angeblichen Einbrecher fehlt jede Spur. Doch dann wird Schlüters Frau Femke (Anja Pahl), eine Wissenschaftlerin für maritime Biotechnologie, tot aufgefunden. Hätten Süher und Henk den Tod von Femke verhindern können, wenn sie Hanno geglaubt hätten? Brockhorst (Felix Vörtler) macht die Aufklärung des Mordes zur Chefsache.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Talente, die in den vergangenen zehn Staffeln bereits großartige Genüsse auf kleine Löffel gezaubert haben, aber nicht gewonnen haben, treten erneut an den Herd. Wer kocht vielleicht noch mal im Team vom ehemaligen Coach? Und wer überzeugt Neuzugang Nelson Müller, der die Jury rund um Alexander Herrmann, Alexander Kumptner und Tim Raue komplettiert, sowie namhafte Gastjuroren?

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelsoap

Es ist Zeit für die Homedates: Bachelor David besucht alle drei verbliebenen Frauen und trifft auf Familie und Freunde. Anschließend lernen die Ladys eine der wichtigsten Damen in Davids Leben kennen: Seine Mutter, die die Frauen natürlich genau unter die Lupe nimmt. Welchen Eindruck hat sie von den Auserwählten ihres Sohnes? Und für wen endet die Liebesreise kurz vor dem Finale?

20:15 Uhr, kabel eins, Unknown Identity, Thriller

Als Dr. Martin Harris (Liam Neeson) nach einem schweren Autounfall aus dem Koma erwacht, steht sein Leben Kopf: Seine Frau erkennt ihn nicht mehr, ein anderer Mann hat seine Identität eingenommen und ein Killer verfolgt ihn. Harris beginnt, an seinem Verstand zu zweifeln. Um seine Frau und sein altes Leben zurückzugewinnen, macht er die Taxifahrerin (Diane Kruger) ausfindig, die ihn bei dem Unfall gerettet hat. Sie und der ehemalige Stasi-Agent Jürgen (Bruno Ganz) sind seine einzigen Verbündeten im Kampf um seine Identität gegen einen übermächtigen Gegner.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Die Entführung, Krimi

Ein Mandant von Alex (Ina Paule Klink) wird nach einem gemeinsamen Termin tot aufgefunden. Alex ist daraufhin spurlos verschwunden. Bei Overbeck ist sie nun die Hauptverdächtige in einem Mordfall. Wilsberg (Leonard Lansink) und Ekki (Oliver Korittke) glauben jedoch, dass Alex entführt worden ist. Die einzige Spur, die sie haben, ist eine Indianerfigur. Diese hatte Alex von ihrem Mandanten geschenkt bekommen und an Wilsberg weiterverschenkt und der hat sie an einen Trödler verscherbelt. Kaum machen sich die beiden Freunde auf die Suche, fällt Ekki die zweite Leiche vor die Füße - aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses.