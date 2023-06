20:15 Uhr, Das Erste, Blütenträume, Dramödie

Geschieden, verwitwet oder Langzeit-Single: Die Teilnehmer am Flirtkurs 50plus der Volkshochschule fühlen sich noch nicht alt, aber einsam. Vom Kurs erhoffen sie sich professionelle Unterstützung für ihre Versuche, einen neuen Partner zu finden. Was Kursleiter Jan (Alexander Khuon) mit Julia (Nadeshda Brennicke), Frieda (Corinna Kirchhoff), Gila (Teresa Harder) und Britta (Proschat Madani), Friedrich (Falk Rockstoh), Heinz (Max Herbrechter) und Ulf (Rufus Beck) trainiert, stellt sich schnell als viel zu mechanisch für die individuellen Bedürfnisse und Geschichten der Kursteilnehmer heraus. Der Kurs droht zu scheitern. Aber dann feuern die Teilnehmer den Coach und ergreifen selbst die Initiative.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb

Das schmeckt nach Hollywood: Für den heutigen Gastjuror Max Strohe bereiten die Kandidaten im Teamkochen Löffelgerichte zu den Filmklassikern "Der Pate", "Harry Potter", "Vier Fäuste für ein Halleluja" oder "Titanic" zu. Anschließend gilt es, die Juroren mit Kreationen zu überzeugen, die grüne Oliven, Wermuth oder Wodka enthalten. Im Entscheidungskochen wird gelost: Wem gelingt beispielsweise ein leckerer "Sissi"- oder "Jack Sparrow"-Löffel?

20:15 Uhr, ZDF, Marie Brand und die Leichen im Keller, Krimi

Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) werden zum Fundort einer Leiche gerufen. Die Frau, Annika Herforth (Reiki von Carlowitz), wurde offensichtlich die Kellertreppe hinuntergestoßen. Annikas Schwester Nelly (Christin Nichols) äußert den Kommissaren gegenüber sofort einen konkreten Verdacht und beschuldigt Florian Leffers (David Miesmer). Laut ihrer Aussage hat Florian seine frühere Freundin Annika gestalkt und bedroht. Allerdings scheint er ein Alibi zu haben.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Empörungscomedy

Ilka Bessin geht einem Phänomen in der Stadt Rheinberg nach und findet das wahrscheinlich teuerste Baumhaus Deutschlands. Köln ist mit über drei Milliarden Euro verschuldet und der Betrag wird sich in den nächsten Jahren auf über sieben Milliarden Euro erhöhen. Mario Barths Spürhund Guido Cantz untersucht, warum das so ist. Exemplarisch schaut er sich einige Großbauprojekte der Stadt an. Dafür gilt Artikel 11 des Kölschen Grundgesetzes: "Da laachs do dich kapott!"

20:15 Uhr, ProSieben, Die! Herz! Schlag! Show!, Show

Von Ruhepuls bis Herzrasen... Moderator Steven Gätjen stellt je zwei Promi-Teams vor eine besondere Hürde: die Kontrolle ihres Herzschlags! Mit dabei sind unter anderem Ruth Moschner, Bürger Lars Dietrich, Verona Pooth, Thorsten Legat, Ralf Moeller, Jochen Schropp, Panagiota Petridou und Lilly Becker.