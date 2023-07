20:15 Uhr, Das Erste, Einmal Hallig und zurück, Komödie

Die Klatschreporterin Fanny Reitmeyer (Anke Engelke) gerät durch einen Zufall an brisante Informationen über einen Umweltskandal. Ein skandinavischer Energiekonzern hat einen Politiker geschmiert, um eine Offshore-Windanlage in der Nordsee bauen zu können. Weil ihre Nachforschungen zu viel Staub aufgewirbelt haben, schickt Chefredakteur Bernd Fliegner (Robert Palfrader) sie zu ihrer eigenen Sicherheit auf eine Hallig. Hier lebt der verschrobene Vogelwart Hagen Kluth (Charly Hübner) mitten im Wattenmeer. Fanny fühlt dem Ökofreak unerbittlich auf den Zahn und findet heraus, dass der ungehobelte Klotz eigentlich ein feiner Kerl ist.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

In dieser Ausgabe treten Michael "Bully" Herbig und Rick Kavanian in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Dem Sieger winkt eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.

20:15 Uhr, ZDF, XY gelöst: Mörderische Konflikte, True-Crime-Reihe

Was passierte nach der Ausstrahlung der Kriminalfälle in "Aktenzeichen XY... Ungelöst"? Wie kamen Polizei und Staatsanwaltschaften auf die Spur der Täter? Sven Voss macht sich auf die Reise und erzählt von Taten, Ermittlungen, Festnahmen und Verurteilungen der Mörder. An tatrelevanten Orten spricht er mit Kriminalbeamten und Staatsanwälten über die schwierigen Ermittlungen in zwei besonders aufwendigen Fällen.

20:15 Uhr, RTL, Der Preis ist heiß, Spielshow

Kult-Moderator Harry Wijnvoord führt durch die Neuauflage der kultigen Gameshow der 90er und präsentiert wieder jede Menge Spiele-Klassiker und kuriose Preise. Tatkräftig unterstützt wird er dabei von seinem Announcer Thorsten Schorn, der alle Kandidaten aufruft und die Preise vorstellt. Und wie immer gilt: Bloß nicht überbieten!

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Der Betreuer, Krimi

Im Antiquariat steht eine alte Dame, die weder weiß, wie sie dort hingekommen ist, noch wo sie wohnt. Wilsberg (Leonard Lansink) hat ein Betreuungsproblem. Er findet heraus, dass es Hanni Haffner ist. Im Präsidium sitzt derweil Hanni Haffners Betreuer und Bevollmächtigter in allen Rechtsfragen, Gregor Cassell, um sie als vermisst zu melden. Wilsberg und Ekki begleiten Hanni Haffner nach Hause - und stoßen dort auf eine Leiche. Wilsberg ist schockiert: Der Tote ist Erwin Zylla, ein Privatdetektiv-Kollege und alter Freund von ihm.