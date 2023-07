20:15 Uhr, RTL, Die Bachelorette, Kuppelsoap

Auf die Rosen, fertig, los! Dieses Jahr stürzt sich Single-Mama Jennifer Saro als Bachelorette ins Liebesabenteuer und trifft im paradiesischen Thailand auf 18 flirtwillige Männer, die um die Gunst der Powerfrau kämpfen. Bereits in der ersten Nacht der Rosen lässt Jenny eine Bombe platzen - was die Männer wohl zu ihrer kleinen Offenbarung sagen? Traumhafte Dates, intensive Flirts und die ganz großen Gefühle: Die Rosenjagd kann losgehen!

20:15 Uhr, Das Erste, Der König von Köln, Satire

Ein unauffälliger Beamter des Bauamts (Rainer Bock) wird zum Spielball einiger Superreicher, die bei einem geplanten Großbauprojekt mächtig absahnen wollen. Ehe er sich versieht, bekommt der werdende Vater ein paar Annehmlichkeiten und stellt fest, dass es sich halblegal gar nicht so schlecht lebt. Allerdings sitzt ihm eine junge Staatsanwältin (Eva Meckbach) bald im Nacken und er muss sich entscheiden, auf welcher Seite er stehen will.

20:15 Uhr, Sat.1, Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis, Kochshow

Profikoch Alexander Kumptner und "The Taste 2021"-Finalistin Hanna Reder treten in Wettstreit mit wechselnden Profikochduos mit höchster kulinarischer Kompetenz. Die Aufgabe: leckere Mahlzeiten zu zaubern - mit den Zutaten aus den Kühlschränken ihnen vollkommen fremder Haushalte. Die endgültige Entscheidung über Geschmackswohl oder -weh fällen in jeder Folge die jeweiligen Kühlschrank-Besitzer. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, geht als Siegerteam vom Herd.

20:15 Uhr, ZDF, XY gelöst: Verwischte Spuren, Crime-Dokureihe

Eine 40-jährige Frau verschwindet ohne Vorwarnung am Valentinstag 2008. Ihre beiden Kinder bleiben traurig und ratlos zurück. Hartnäckig suchen sie nach Antworten auf die Frage: "Was ist passiert?". Es ist einer der außergewöhnlichsten und tragischsten Fälle des damals zuständigen Mordermittlers. Im Dialog mit Sven Voss erzählt der Kripobeamte über die Besonderheiten von Vermisstenfällen und wie er durch einen Trick das Versteck der Leiche erfuhr.

20:15 Uhr, kabel eins, Mission: Impossible 3, Actionthriller

Nach seinem Ausstieg aus dem aktiven Dienst führt Top-Agent Ethan Hunt (Tom Cruise) ein bürgerliches Leben mit seiner Verlobten Julia (Michelle Monaghan). Als aber ein sadistischer Waffenhändler eine Ex-Kollegin entführt, muss Hunt sein eingespieltes Team um den alten Freund Luther Strickell (Ving Rhames) reaktivieren, um dem Größenwahnsinnigen das Handwerk zu legen. Der jedoch ist gut beschützt und besser informiert: Um Hunt in Schach zu halten, entführt er Julia!